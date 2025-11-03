Intu Xanadú refuerza su oferta comercial y gastronómica con nuevas aperturas y reformas

El centro comercial intu Xanadú, ubicado en Arroyomolinos, afronta el cierre del año con un impulso renovado a su oferta de moda, ocio y gastronomía. El complejo, uno de los principales polos comerciales del sur de Madrid, ha anunciado una serie de nuevas aperturas y remodelaciones que consolidan su posición como espacio de referencia en la región. Según ha informado la compañía, las actuaciones suponen más de 750 metros cuadrados reformados y una inversión que supera el millón cien mil euros.

Entre las novedades más destacadas figura la llegada de Orange, que abrirá un espacio interactivo dedicado a las telecomunicaciones y tecnología de consumo, donde los clientes podrán conocer de primera mano las últimas innovaciones en smartphones, tablets y dispositivos conectados. La marca ofrecerá además asesoramiento personalizado y servicios integrales en el ámbito digital.

La firma Lacoste también se incorpora al listado de marcas del complejo con una nueva tienda que reunirá sus colecciones de moda para hombre, mujer y niños. Con su inconfundible logotipo del cocodrilo, la enseña francesa refuerza la presencia de moda internacional en intu Xanadú, un segmento que continúa siendo uno de los principales motores de atracción del recinto.

En el ámbito del cuidado personal y la belleza, el centro comercial sumará la apertura de Yoyo Nails, un salón especializado en manicura y pedicura, con técnicas de esculpido y mantenimiento de uñas naturales, de gel o acrílicas. Su llegada amplía la oferta estética del complejo, que ya cuenta con varias marcas dedicadas al bienestar y la imagen personal.

La gastronomía también gana peso con la próxima inauguración de Liao Pastel, un nuevo concepto de pastelería que combina la repostería tradicional con un toque contemporáneo inspirado en las tendencias asiáticas. Con una carta repleta de dulces y creaciones artesanales, el local busca posicionarse como un punto de encuentro para los amantes del café y la repostería creativa.

Por su parte, el ocio familiar se verá reforzado con la incorporación de Pirate Golf, un mini golf tematizado e inspirado en el universo pirata que ofrecerá una experiencia de entretenimiento para todas las edades. Esta apertura responde a la apuesta del centro por combinar la oferta comercial con espacios de ocio experiencial.

A las nuevas incorporaciones se suman las reaperturas de tiendas emblemáticas que han renovado su imagen para adaptarse a las nuevas tendencias del retail. Entre ellas destacan Hollister, Marypaz, Calzedonia y Taco Bell, que regresan con locales reformados y una oferta actualizada. En conjunto, estas actuaciones representan más de 750 metros cuadrados de superficie reformada, lo que refleja la apuesta del complejo por la modernización constante de sus instalaciones.

La cadena deportiva Deichmann también ultima su reapertura, prevista para principios de diciembre, con un notable cambio de imagen y una ampliación significativa del espacio de venta, que pasa de 413 a 586 metros cuadrados. La enseña alemana refuerza así su presencia en un enclave comercial estratégico que atrae cada año a millones de visitantes.