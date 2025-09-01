Una joven asegura "lo difícil que es hacer amigos de verdad en Madrid" y pide ayuda

Mudarse a una ciudad como Madrid promete nuevas oportunidades, independencia y una vida social activa, pero para muchos jóvenes también trae consigo un sentimiento inesperado de soledad. En medio del bullicio, los eventos y la constante actividad, hacer amigos de verdad puede ser más difícil de lo que parece.

Lorena, una joven residente en Alcalá de Henares, ha compartido su experiencia en un video que se ha viralizado en TikTok, donde explica con sinceridad lo complicado que le resulta establecer amistades auténticas. Su testimonio ha conectado con miles de personas que sienten lo mismo: la sensación de estar rodeado de gente pero, al mismo tiempo, sentirse solo.

La experiencia viral de buscar amigos

Lorena (@sotirules), una joven residente en Alcalá de Henares, ha compartido en un video su experiencia intentando hacer amigos en la ciudad. En su mensaje, expresa con claridad las dificultades que ha enfrentado: "Llevo dos años y pico viviendo en Alcalá y tú sabes lo difícil que se me está haciendo hacer amigos, amigos de verdad".

A pesar de sus esfuerzos por establecer conexiones genuinas, la joven madrileña relata cómo falló en dos ocasiones: "Intento hacer amigos. En dos ocasiones me hice amiga de una chica que decidió dejar de hablarme porque empecé a gustarle a su mejor amigo... y luego intenté hacerme colega de otros dos chicos que buscaban más de lo mismo".

Estas experiencias reflejan la complejidad de las relaciones interpersonales y cómo las expectativas pueden influir en la formación de amistades auténticas. Por eso, Lorena deja claro su disposición a nuevos amigos. "Soy tú sí a todo. Me gusta salir a desayunar, a comer, a cenar, a un parque a comerme unas pipas...", asegura. Sin embargo, por su experiencia, señala que las plataformas digitales no han sido útiles para encontrar amigos. "Hay gente que me ha dicho ábrete Tinder...escúchame, en Tinder la gente va a lo que va, no a hacer colegas", confirma.

La soledad entre los jóvenes en España

La experiencia de Lorena no es un caso aislado. En España, la soledad no deseada entre los jóvenes es una realidad preocupante. Según el Barómetro de la Soledad No Deseada en España 2024, promovido por la Fundación ONCE y Fundación AXA, el 34,6% de los jóvenes entre 18 y 24 años experimentan este sentimiento, una cifra alarmante que refleja una tendencia creciente en la sociedad española.

Este fenómeno se ve incitado por el aumento del uso de las redes sociales, según los expertos. Un estudio realizado por la Universidad Pompeu Fabra y la Universitat Oberta de Catalunya revela que, plataformas como TikTok e Instagram, afectan al bienestar psicológico de los jóvenes, especialmente en las mujeres. Sin embargo, en este contexto, miles de jóvenes como Lorena han utilizado las plataformas digitales para buscar nuevos amigos independientemente del lugar de residencia, lo que pone en marcha una nueva tendencia para escapar de la soledad.