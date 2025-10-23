Un joven policía nacional de Madrid se alza con el oro en el Torneo BJJ Grappling Gi San Isidro

A sus 25 años, Eduardo Rodríguez García se ha convertido en la comidilla de sus compañeros y no es para menos. Nacido en Sevilla, este joven policía nacional destinado en Madrid se ha subido a lo más alto del podio en el Torneo BJJ Grappling Gi San Isidro, organizado por la federación madrileña de lucha. Una medalla de oro a nivel nacional en la categoría senior de 77 kg.

A pesar de su juventud, Eduardo reconoce que lleva varios años entrenando diferentes disciplinas de artes marciales, sin embargo hace tan solo un año que comenzó a practicar grappling. "Quedé enamorado de este deporte y las horas de esfuerzo se han visto recompensadas", asegura este agente sevillano destinado en la Comunidad de Madrid.

Las redes sociales ya se han hecho eco de su victoria, destacando su "disciplina y entrega" . Así no dudan en darle la enhorabuena y subrayar que ese "sacrificio y esfuerzo tiene su recompensa".

Sus compañeros señalan "lo buena gente que es" y tienen claro que "llegará muy lejos". Él, por su parte, ya se ha marcado su próximo objetivo: "Ganar el siguiente campeonato de Madrid de Grappling y seguir mejorando día a día". Porque, tal y como señala, en la competición de este año ha habido "mucho nivel".

Tanto es así que para llegar a lo más alto, este agente asegura mantener una rutina de entrenamiento de cinco horas diarias en el Kabashi Center, en la localidad madrileña de Arroyomolinos. Pero no está solo en este camino, Eduardo trabaja bajo la atenta supervisión de su entrenador Julio Kabashi García, con quien ha querido compartir este triunfo.