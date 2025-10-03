Un Juzgado investigará si el marroquí detenido por violar a una chica en Madrid es menor, como él dice

Un Juzgado investigará si un interno en el centro de acogida de Hortaleza que fue detenido el pasado mes de agosto como presunto autor de una violación a una chica en un parque de este distrito madrileño es menor de edad como él dice.

El Juzgado de Menores de Madrid que ha llevado el caso ha enviado las actuaciones a los juzgados ordinarios de instrucción para determinar qué órgano es el competente para seguir con el procedimiento en función de las pruebas para determinar si el detenido es menor, como ha declarado, o si es mayor de edad, han informado fuentes jurídicas.

A petición de la Fiscalía el Juzgado acordó el pasado 1 de septiembre el internamiento en régimen cerrado del detenido, de origen marroquí.

La violación a la menor tuvo lugar en la madrugada del 30 de agosto en el parque Clara Eugenia y el presunto autor fue arrestado a las dos de la mañana.