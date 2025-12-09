La Línea 10 de Metro de Madrid tendrá una nueva estación para dar servicio a la Operación Campamento

La Línea 10 de Metro de Madrid contará con una nueva estación, ubicada entre las de Aviación Española y Colonia Jardín, destinada a dar servicio a los futuros desarrollos de la Operación Campamento.

Así lo ha anunciado este martes la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, quien ha apuntado que el Consejo de Gobierno aprobará mañana el contrato para la redacción del proyecto.

La nueva estación se construirá en superficie, en unos terrenos junto a la calle Darío Gazapo, en una zona donde se prevé la construcción de más de 10.000 nuevas viviendas en los próximos años.

La presidenta no ha ofrecido una previsión de fecha de apertura para la nueva estación, si bien el Gobierno autonómico precisa en una nota que la redacción del proyecto tendrá un plazo de ejecución de 24 meses.

La estación se convertirá en la número 32 de la Línea 10, que va desde Puerta del Sur hasta Hospital Infanta Sofía y es utilizada diariamente por cerca de 340.000 usuarios.

Campamento es una de las actuaciones de regeneración urbana más importante a nivel estatal, con más de 211 hectáreas que abarca la construcción de, al menos, 10.700 viviendas a precios asequibles en terrenos que pertenecían al Ministerio de Defensa en el suroeste de Madrid.

El origen de esta actuación data de hace más de 35 años, como consecuencia de la finalización de la actividad militar y la firma de un acuerdo marco suscrito entre la Comunidad de Madrid y el Ministerio de Defensa en colaboración con el Ayuntamiento de Madrid, que abre una oportunidad a la transformación y rehabilitación de las instalaciones castrenses para el desarrollo de un nuevo ámbito residencial y dotacional.