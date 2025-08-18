La línea de alta velocidad Madrid-Galicia estará suspendida todo el día de hoy

La circulación ferroviaria entre Madrid y Galicia por alta velocidad seguirá interrumpida durante este lunes, día 18, según ha anunciado el ministro de Transporte, Óscar Puente. "El panorama no cambia a mejor. Mañana tampoco tendremos servicio en la LAV Madrid-Galicia", ha publicado Puente en X poco antes de la medianoche del domingo.

Previamente, Adif informó en la misma red social que los trenes estarán suspendidos al menos hasta mediodía de este lunes. En Orense existen numerosos incendios activos y las altas temperaturas y las rachas de viento impiden operar el servicio ferroviario con seguridad, explica el ente gestor de infraestructuras ferroviarias.

A esta hora permanecen también cortados debido a los incendios los tramos de la red convencional ferroviaria Zamora-A Coruña y Palencia-A Coruña entre Ponferrada y Monforte.