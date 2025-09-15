Llega a Madrid la magia de la factoría Disney: más de 250 piezas, obras de arte y piezas históricas

La Comunidad de Madrid acogerá a partir del 1 de octubre, la muestra Disney: The Exhibition. 100 Años de Magia en la sede de Fundación Canal de la capital. La muestra celebra la larga historia de la factoría de ficción y fantasía con más de 250 piezas, obras de arte y materiales históricos, repartidas en nueve galerías inmersivas. La exposición llega a la Sala Castellana 214 tras una gira mundial en la que ha recorrido ciudades como Filadelfia, Múnich, Londres, Chicago, Kansas City, Seúl y París, para proponer un viaje por los archivos oficiales de la compañía. Los visitantes podrán disfrutar de dibujos originales, maquetas, vestuario, objetos memorables y hasta 14 instalaciones interactivas. Estarán presentes algunos de los personajes más icónicos e historias que han trascendido a audiencias de todo el mundo, desde clásicos como Blancanieves y los siete enanitos (1937) o Peter Pan (1953), hasta estrenos más contemporáneos como Encanto (2021) o los recientes lanzamientos de Marvel, Pixar y Star Wars. Habrá piezas únicas como el caballo del tiovivo de Mary Poppins (1964); el vestido rojo de Cruella (2021); los libros del atrezzo original de Cenicienta (1950) y Merlín el Encantador (1963); la zapatilla de cristal de la versión de acción real de Cenicienta (2015),; el casco de Iron Man en Vengadores: Infinity War (2018), o la ropa del mítico Indiana Jones en su último rodaje de 2023.

También se podrá conocer la historia que hay detrás de la creación de algunos de los personajes emblemáticos, entre los que no faltarán Mickey Mouse o Goofy, así como disfrutar de las experiencias que se han desarrollado en espacios como Disneyland París o Walt Disney World® Resort. Además, habrá acompañantes que ofrecerán explicaciones para enriquecer la visita, juegos y actividades interactivas. La Fundación Canal tiene entre sus objetivos impulsar la educación, la cultura y el cuidado del agua y el medio ambiente, valores muy presentes en la compañía americana. Por ello, ha querido promover esta iniciativa que conmemora la historia, el arte y la creatividad que inundan las películas celebradas por muchas generaciones. El horario de acceso es de 11: a 21:00 horas de lunes a viernes y de 10:00 a 21:00 los fines de semana. Las entradas, ya a la venta, pueden adquirirse en la página web de Fundación Canal.