Llegan los chubascos a Madrid: una semana pasada por agua

Este lunes arranca la semana con la influencia de una masa fría en la península. Así, la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) en la Comunidad de Madrid para este lunes apunta a cielos nubosos y posibilidad de lluvias débiles y chubascos dispersos.

Durante la primera mitad de la jornada habrá predominio de la nubosidad baja, con probables brumas y bancos de niebla asociados en zonas altas de la Sierra. Predominará la nubosidad de evolución en las horas centrales del día.

No se descartan lluvias débiles y chubascos dispersos, que serán más intensos e irán acompañados de tormenta en la Sierra y en el este y sureste de la Comunidad, principalmente de madrugada y por la tarde.

Además, las temperaturas máximas experimentarán un ligero descenso mientras que las mínimas sufrirán pocos cambios. Por su parte, el viento soplará flojo de componente este, con intervalos de mayor intensidad en zonas de tormenta.

Los termómetros oscilarán entre los 13ºC y los 24ºC en Madrid; los 12ºC y 24ºC en Alcalá de Henares; los 13ºC y los 24ºC en Aranjuez; los 13ºC y los 21ºC en Collado Villalba; los 13ºC y los 24ºC en Getafe y 13ºC y los 23ºC en Navalcarnero.

El tiempo en la región se mantendrá con temperaturas a la baja a la espera de un empeoramiento, con llegada de más lluvias, para el fin de semana. Una situación que irá a más en toda la región, de manera especial en la sierra.