Lluvias en Madrid este domingo para despedir noviembre

Tiempo inestable, con una cortina de agua que atravesará la región, este último día del mes. Y es que noviembre se despide este domingo con chubascos y brumas matinales en puntos dispersos de toda la Comunidad de Madrid, con temperaturas con ligeros cambios, aunque las mínimas serán algo más altas, y con heladas débiles, que serán moderadas en las cumbres.

Según el pronóstico de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), este domingo amanecerá nuboso o cubierto con lluvias débiles y chubascos, aunque a partir de mediodía irán abriéndose grandes claros y cesarán las precipitaciones, de manera que el cielo quedará poco nuboso o despejado por la tarde, con intervalos de nubosidad baja en la sierra al final de la jornada.

La cota de nieve comenzará sobre los 1600-1800 metros, pero a medida que avance el día irá bajando a 1200-1300 metros.

También serán probables las brumas y nieblas matinales en puntos dispersos de toda la Comunidad, y al final del día en cumbres dela sierra.

Las temperaturas mínimas, que se esperan al final del día, experimentarán un descenso en la sierra y se mantendrán sin cambios o en ligero ascenso en el resto de la región; las temperaturas máximas, por su parte, caerán en zonas altas de la sierra y apenas experimentarán cambios ligeros en el resto.

Los termómetros este domingo, serán similares a los del sábado, y las temperaturas oscilarán entre los 0ºC y los 12ºC en Madrid; los -2ºC y 12ºC en Alcalá de Henares; los -2ºC y los 13ºC en Aranjuez; los 2ºC y los 12ºC en Collado Villalba; los 2ºC y los 12ºC en Getafe y 1ºC y los 12ºC en Navalcarnero. Todo a la espera de un empeoramiento del tiempo, que traerá nieve a mediados de la próxima semana.