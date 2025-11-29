Previsión
Lluvias en Madrid este domingo para despedir noviembre
La próxima semana se anuncia nieve en la Comunidad de Madrid
Tiempo inestable, con una cortina de agua que atravesará la región, este último día del mes. Y es que noviembre se despide este domingo con chubascos y brumas matinales en puntos dispersos de toda la Comunidad de Madrid, con temperaturas con ligeros cambios, aunque las mínimas serán algo más altas, y con heladas débiles, que serán moderadas en las cumbres.
Según el pronóstico de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), este domingo amanecerá nuboso o cubierto con lluvias débiles y chubascos, aunque a partir de mediodía irán abriéndose grandes claros y cesarán las precipitaciones, de manera que el cielo quedará poco nuboso o despejado por la tarde, con intervalos de nubosidad baja en la sierra al final de la jornada.
La cota de nieve comenzará sobre los 1600-1800 metros, pero a medida que avance el día irá bajando a 1200-1300 metros.
También serán probables las brumas y nieblas matinales en puntos dispersos de toda la Comunidad, y al final del día en cumbres dela sierra.
Las temperaturas mínimas, que se esperan al final del día, experimentarán un descenso en la sierra y se mantendrán sin cambios o en ligero ascenso en el resto de la región; las temperaturas máximas, por su parte, caerán en zonas altas de la sierra y apenas experimentarán cambios ligeros en el resto.
Los termómetros este domingo, serán similares a los del sábado, y las temperaturas oscilarán entre los 0ºC y los 12ºC en Madrid; los -2ºC y 12ºC en Alcalá de Henares; los -2ºC y los 13ºC en Aranjuez; los 2ºC y los 12ºC en Collado Villalba; los 2ºC y los 12ºC en Getafe y 1ºC y los 12ºC en Navalcarnero. Todo a la espera de un empeoramiento del tiempo, que traerá nieve a mediados de la próxima semana.
