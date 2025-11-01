Una luz de amor eterno en Alcalá de Henares

Con motivo del día de Todos los Santos, este 1 de noviembre Alcalá de Henares quiso recordar con cariño a quienes ya no están con nosotros. Sin embargo, siguen presentes en nuestras vidas. En ese día especial, los cementerios de Alcalá, como tantos otros de la Comunidad de Madrid, realizaron diferentes actos en recuerdo de todas esas personas que ya no están entre nosotros. Todo para honrar su memoria.

El “Atardecer de las luces”, en el cementerio jardín de Alcalá de Henares Gonzalo Pérez La Razón

En el Cementerio Municipal de San Roque tuvo lugar la procesión de la Virgen del Carmen, mientras que a las 12 horas se ofició un acto religioso.

En esos momentos de recuerdo y recogimiento para muchos, en el Cementerio Jardín, durante la mañana, tuvo lugar unos momentos de música itinerante, para acabar, en la tarde, a las 16:15 con una Misa por Todos los Santos. Y posteriormente, el "Atardecer de las Luces", con un concierto gospel, lectura de textos del recuerdo, un videohomenaje y la quema de mensajes para el recuerdo de los que ya no están entre nosotros.

Un momento este muy especial para todo los asistentes. La principal intención con el «Atardecer de las Luces» es que las familias participen en él, convirtiéndose en las verdaderas protagonistas, mientras se genera comunidad, consuelo y se recuerda a aquellos que nos dejaron. Al impulsar ese ambiente se buscar asentar un precedente de convivencia y fraternidad en la localidad.

Este homenaje se lleva celebrando años en la localidad, y a él acuden personas entusiastas de otras citas, pero también gentes que han sabido, por familiares y amigos, de lo reconfortante de este acto. Si bien el año pasado no pudo cumplirse el emotivo programa al completo debido al tiempo, la propia organización describe este acto como «un acto de amor y gratitud para quienes viven en nuestra memoria».

Este sábado, sin embargo, el tiempo acompañó a los sentimientos y las luces pudieron alzarse en el cielo de Alcalá de Henares.