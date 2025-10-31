Madrid: un 11% de los tickets de las aplicaciones del SER ya hacen uso de la función "desaparcar"

Un cambio sustancial en la movilidad de Madrid... y en el bolsillo de los madrileños. Un 11% de los tickets de las apps del Servicio de Estacionamiento Regulado (SER) ya hacen uso de la función 'desaparcar' para que el ciudadano abone el precio exacto del uso que hace, ha informado el Ayuntamiento de Madrid.

Las seis aplicaciones del SER que operan en la capital -El Parking, Telpark, ParkingLibre, Parclick, Bip&Drive e Easypark- incorporaron el pasado mes de julio la nueva funcionalidad 'desaparcar' para abonar únicamente el tiempo real de estacionamiento consumido.

Gracias a esta herramienta, los conductores pueden finalizar de forma anticipada el tique en vigor, recibiendo en su aplicación la devolución correspondiente al tiempo no utilizado. De esta manera, se garantiza un pago ajustado al consumo real y se fomenta un uso más eficiente del estacionamiento regulado en Madrid, remarca el Consistorio.

La funcionalidad ha tenido una rápida acogida: los usuarios han realizado más de 650.000 operaciones de 'desaparcar', con un promedio de 29 minutos de tiempo liberado por tique y una devolución media de 0,70 euros.

El SER cuenta en la actualidad con 181.497 plazas reguladas. Desde el 1 de enero de 2020 se ha extendido con 41.438 plazas a 17 nuevos barrios de cinco distritos: Moncloa-Aravaca, Latina, Ciudad Lineal, Carabanchel y Usera. El 94% se ha reservado a plazas verdes para los vecinos (39.004) y el 6% a azules de rotación (2.434).