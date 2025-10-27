Madrid abre la inscripción para participar como voluntario en la Cabalgata de Reyes 2026

Toca preparar ya la Navidad. A los árboles que están ya presentes en plazas de Madrid se une la necesaria organización de los distintos séquitos de los Reyes Magos. De ahí que el Área de Cultura, Turismo y Deporte del Ayuntamiento de Madrid abre mañana el proceso de inscripción para todas aquellas personas que quieran vivir la Cabalgata desde dentro y acompañar a Sus Majestades los Reyes Magos en su recorrido por las calles de la ciudad el próximo 5 de enero.

A partir de las 12:00 horas de mañana, estará disponible en navidadmadrid.com el formulario de registro para participar como voluntario en la comitiva. La convocatoria está dirigida a mayores de 18 años y las plazas se adjudicarán por estricto orden de llegada hasta completar el cupo previsto.

La participación requiere disponibilidad para asistir al desfile y a las jornadas previas de organización, dedicadas a pruebas de vestuario y ensayos, que se comunicarán por correo electrónico a las personas inscritas. Solo se considerarán válidas las solicitudes tramitadas mediante el sistema habilitado en la web oficial.