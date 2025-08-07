Madrid acogerá el primer festival ecuatoriano “Saca el Diablo” (SED)

El próximo 20 de septiembre, el Autocine Madrid será escenario del primer festival ecuatoriano “Saca el Diablo” (SED) Edición Madrid 2025, un encuentro único que celebrará la música, el arte y la gastronomía iberoamericana para cerrar el verano con identidad, diversidad y alegría.

Nacido en Quito, Ecuador, en 2014, el Festival “Saca el Diablo” (SED) surgió como un espacio destinado a promover el talento emergente y a celebrar la cultura contemporánea a través de la música, las artes visuales y el diálogo intercultural. Se realizó de manera ininterrumpida hasta 2020, marcando una huella profunda en la escena cultural ecuatoriana.

Ahora el festival regresa con un renovado formato internacional, con presentaciones en Guayaquil, Cuenca y Madrid, consolidándose como un puente de conexión entre las culturas de Iberoamérica.

La edición madrileña rendirá homenaje a nuestras raíces comunes con figuras destacadas de la música iberoamericana como: Aterciopelados (Colombia), Verde 70 (Ecuador), Brazilian Girls (Argentina), Dengue Dengue Dengue (Perú), Papaya Dada (Ecuador), entre otros. El festival incluirá además una feria gastronómica, muestras de productos tradicionales, presentaciones de danza y espacios especialmente diseñados para que marcas, emprendimientos y colectivos culturales puedan exhibir sus productos en un entorno diverso y enriquecedor.