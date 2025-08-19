Madrid anuncia nuevos cortes de luz: lista de municipios afectados hasta el 23 de agosto

Desde comienzos de semana, los madrileños se enfrentan a una serie de interrupciones eléctricas debido a un plan de mantenimiento programado por la compañía i-DE, del Grupo Iberdrola. Estos trabajos se prolongarán durante varios días y afectan tanto a la capital como a distintos municipios de la Comunidad de Madrid. Según la empresa, el objetivo de estos nuevos cortes de luz, es mejorar el estado de la red y garantizar un servicio más seguro y estable.

Las interrupciones eléctricas no son simultáneas ni de larga duración, sino que se desarrollarán de manera escalonada y por franjas horarias, afectando a determinadas calles y viviendas. A través de un comunicado, la empresa ha informado que estas interrupciones se extenderán entre el 18 y el 23 de agosto y, recuerda que está disponible un listado de zonas afectadas para que los usuarios puedan organizarse y prever estos nuevos cortes de luz.

Lista de municipios afectados

La compañía i-DE Grupo Iberdrola ha informado que los cortes afectarán a la capital y a otros 19 municipios madrileños entre los días 18 y 23 de agosto de 2025. Entre los municipios repartidos por la Comunidad de Madrid, se encuentran los siguientes:

Alalpardo / Valdeolmos-Alalpardo

Arroyomolinos

El Álamo

Fuente el Saz de Jarama

Getafe

Leganés

Móstoles

Navalcarnero

Paracuellos de Jarama

Pinto

Pozuelo de Alarcón

Sevilla la Nueva

Torrejón de Ardoz

Torrelodones

Tres Cantos

Valdemorillo

Valdemoro

Según ha comunicado la empresa, en la mayoría de casos las interrupciones serán de entre 30 minutos y 3 horas. Iberdrola insiste en que los trabajos están pensados para minimizar las molestias y por eso, se realizan principalmente en horario diurno. Aún así, en el caso de centros de salud, hospitales o industrias, la compañía asegura que se toman medidas para reducir el impacto.

Cortes de luz hoy, 19 de agosto

Hoy, martes 19 de agosto, se prevén apagones temporales en distintos puntos de la ciudad de Madrid y de municipios de la región, como Alalpardo/Valdeolmos-Alalpardo, El Álamo, Pinto y Torrelodones, además de varios barrios de la capital. Este es el listado, por horas, de las zonas afectadas durante la jornada de hoy:

Madrid capital : 07:00 – 07:30 h : Calle San Enrique de Ossó (127-173, 227-233) y Cn La Huerta (1-125, 127-151, 161-233), Urbanización Encinar de los Reyes 31 PR. 07:45 – 08:00 h : Calle Eugenia de Montijo (24-50), Calle General Ricardos (191-211 PR), Calle Melisa 1, Calle Monseñor Óscar Romero 32-34, Calle Reinosa 2-4. 08:00 – 10:00 h : Calle Ana María 10-29, Calle Azucenas 59-90, Calle Cuevas 38-46, Calle Fereluz 5-23, Calle Genciana 11-23, Calle Orquídeas 5-8. 08:30 – 10:30 h : Calle Fuencarral 42, Calle Pérez Galdós 3-7. 14:30 – 15:00 h : Repetición de cortes en Calle San Enrique de Ossó y Cn La Huerta. 19:00 – 19:15 h : Calle Eugenia de Montijo, Calle General Ricardos, Calle Melisa 1, Calle Monseñor Óscar Romero 32-34, Calle Reinosa 2-4

: : Cl Alcalá 20, Cn Algete 51, 55, Cr M 123 Algete, A Valdeolmos 4 KM PX, 32 KM 0I, 34 KM 0I, 43 KM 5, 45 KM I El Álamo : 11:00 – 12:00 h : Cl Alamillo 17-32, Cl Antonio Machado 1-6, Cl Juan Carlos I 46, Cl Mártires 46-59, Cl Virgen de las Nieves 1-27, Cl Virgen del Puerto 4-15

: : Cl Alamillo 17-32, Cl Antonio Machado 1-6, Cl Juan Carlos I 46, Cl Mártires 46-59, Cl Virgen de las Nieves 1-27, Cl Virgen del Puerto 4-15 Pinto : 08:30 – 10:30 h : Cl Ignacio Fuster 2-16, Cl Nicolás Fuster 4,6, Cl Princesa de Éboli 18-32

: : Cl Ignacio Fuster 2-16, Cl Nicolás Fuster 4,6, Cl Princesa de Éboli 18-32 Torrelodones: 07:00 – 07:30 y 14:00 – 14:30 h: Cl Cieza 3B-14, Cl Lorca 1-7, Cl Murcia 1-7, Cl Santo Cristo del Consuelo 15-17, Cl Vereda de la Vía 6 KM I1-15

Los horarios son orientativos, ya que siempre pueden variar en función del trabajo a realizar. En el caso de que finalicen antes de lo establecido, la luz volverá sin previo aviso. Por eso, la empresa advierte de no hacer uso de las instalaciones domésticas durante el corte de suministro, ya que el restablecimiento podría causar daños mayores.