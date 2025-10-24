Madrid: archivada la denuncia por la mascletá en Casa de Campo

El Área de Urbanismo, Movilidad y Medio Ambiente del Ayuntamiento de Madrid ha avanzado que la Fiscalía Provincial ha archivado las diligencias de investigación sobre la mascletá que se celebró en Puente del Rey el 18 de febrero de 2024.

El caso se remonta al 14 de febrero de 2024, cuando la Federación de Asociaciones Protectoras y de Defensa Animal de la Comunidad de Madrid denunció frente a la Fiscalía de Medio Ambiente de la Comunidad de Madrid la celebración del evento de la mascletá que el Ayuntamiento de Madrid iba a desarrollar en Puente del Rey cuatro días más tarde por si pudiera ser constitutivo de un delito de prevaricación ambiental o prevaricación ordinaria. La parte denunciante argumentaba que el evento podía causar daños sustanciales a la fauna.

La Fiscalía ha concluido que no cabe incoar un proceso penal porque la denunciante “no comparta la valoración de las autoridades gubernativas madrileña y valenciana” respecto a que la mascletá no fuera un evento cultural.

La Autoridad Pública expone que la investigación “no ha permitido concluir que algún animal sufriera menoscabo físico cuya curación requiriese de asistencia y/o tratamientos veterinarios como consecuencia de la mascletá. Tampoco daños sustanciales a la fauna silvestre presente en la Casa de Campo ni en los alojados en el Zoo Aquarium y el Centro de Recuperación de Rapaces Nocturnas Brinzal, como acreditaron judicialmente sus responsables.

“No cabe perseguir penalmente los diez minutos de estrés acústico que, al tiempo de la formulación de la denuncia, se vaticinó provocaría la mascletá a los animales”, advierte la Fiscalía.