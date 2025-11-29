Madrid ha atendido, en seis meses, a más de 13.000 mujeres víctimas de violencia

La Comunidad de Madrid ha atendido en los primeros seis meses de este año 2025 a más de 13.000 mujeres en los 56 Puntos Municipales para víctimas de violencia.

Estos dispositivos, en colaboración con los ayuntamientos, tienen como objetivo ofrecer asistencia psicológica y social individualizada, asesoramiento jurídico y seguimiento de las órdenes de protección o resoluciones judiciales, ha desgranado la Comunidad en un comunicado.

Durante este tiempo, también han prestado apoyo a más de 1.300 menores y más 850 familiares, superando los 180.000 en toda la red, en municipios como Alcalá de Henares, Aranjuez, Arganda del Rey, Coslada, Leganés, Mejorada del Campo, Móstoles, Navalcarnero, Pozuelo de Alarcón, San Fernando de Henares, Torrejón de Ardoz, Tres Cantos o Valdemoro, entre otros.

Algunos recursos de la Administración regional en esta materia son el Centro de Atención Integral a Mujeres Víctimas de Violencia Sexual (Cimascam), con el que Madrid se convirtió en 2009 en pionera en este tipo de asistencia, y que se une a los dos de Crisis 24 horas, uno de ellos con ocho plazas residenciales.

Además, el Ejecutivo autonómico ha abierto este año un dispositivo pionero para ayudar a mujeres a dejar la prostitución y otro especializado para víctimas de violencia con discapacidad intelectual y que tengan hijos.

Desde la aprobación de la normativa autonómica en 2005 sobre violencia contra la mujer la Comunidad de Madrid ha desarrollado "un gran número" de recursos de emergencia, acogida y pisos tutelados que suman 324 plazas residenciales para víctimas, sus hijos y personas a su cargo en los que el Ejecutivo madrileño ha invertido más de 11 millones de euros anuales.