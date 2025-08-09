Madrid aún conserva una localidad en la que se venden pisos de 100 metros por 154.000 euros

Todo se vende. Lo bueno y lo malo. Esa es la realidad del mercado inmobiliario. Y tampoco hay dientes de sierra en el incremento del precio de los pisos en Madrid. Es una línea ascendente en la que no se ve el final. En Madrid sube un 3,9% la variación mensual del precio de la vivienda de segunda mano y un 15,5% en su variación interanual, situando su precio en 4.539 euros/m2 en febrero, según los datos del Índice Inmobiliario Fotocasa.

Así, Madrid ha pasado de una variación interanual del 14,8% de febrero de 2024 al 15,5% detectado en el mismo periodo de 2025. En los últimos 12 meses analizados el precio de la vivienda se ha incrementado 611 euros por metro cuadrado, es decir, ha pasado de los 3.928 euros/m2 de febrero de 2024 a los 4.539 euros/m2 de febrero de 2025.

Si analizamos los precios de la vivienda en venta respecto a los de hace un año, vemos que 16 comunidades incrementan el precio interanual en febrero. Los incrementos superiores al 10% afecta a ocho comunidades y son: Baleares (25,8%), Comunidad Valenciana (22,9%), Región de Murcia (15,7%), Madrid (15,5%), Andalucía (14,2%), Canarias (13,8%), Asturias (11,0%) y Cantabria (10,5%). Le siguen las comunidades de Galicia (9,1%), País Vasco (8,8%), Castilla y León (5,3%), Cataluña (3,4%), Extremadura (1,8%), Navarra (1,6%), Aragón (1,2%) y Castilla-La Mancha (0,4%).

En cuanto al ranking de Comunidades Autónomas (CC.AA.) con el precio de la vivienda de segunda mano más caras en España, se encuentran Baleares y Madrid con los precios de 4.838 euros/m2 y los 4.539 euros/m2, respectivamente. Le siguen, País Vasco con 3.365 euros/m2, Cataluña con 2.881 euros/m2, Canarias con 2.812 euros/m2, Andalucía con 2.333 euros/m2, Comunitat Valenciana con 2.199 euros/m2, Cantabria con 2.142 euros/m2, Navarra con 2.047 euros/m2, Galicia con 1.884 euros/m2, Asturias con 1.848 euros/m2, Aragón con 1.744 euros/m2, La Rioja con 1.665 euros/m2, Castilla y León con 1.567 euros/m2, Región de Murcia con 1.558 euros/m2, Extremadura con 1.222 euros/m2 y Castilla-La Mancha con 1.210 euros/m2.

Municipios

El precio medio de la vivienda de segunda mano sube en el 93% de los 30 municipios con variación interanual analizados por Fotocasa. En 13 (43%) de los municipios sube el valor interanual de la vivienda por encima del 10% y son: Alcobendas (30,4%), Galapagar (18,6%), Móstoles (17,2%), Madrid capital (17,1%), Arganda del Rey (17,1%), Rivas-Vaciamadrid (16,5%), Leganés (14,5%), Parla (13,6%), Aranjuez (13,5%), Navalcarnero (12,8%), San Fernando de Henares (12,3%), Pozuelo de Alarcón (12,1%) y Alcorcón (10,4%).

En cuanto al precio por metro cuadrado en febrero, vemos que el orden de las ciudades con un precio superior a los 3.000 euros/m2: Madrid capital con 5.849 euros/m2, Pozuelo de Alarcón con 5.026 euros/m2, Majadahonda con 4.260 euros/m2, Las Rozas de Madrid con 4.102 euros/m2, Alcobendas con 3.919 euros/m2, Rivas-Vaciamadrid con 3.290 euros/m2 y San Sebastián de los Reyes con 3.171 euros/m2. Por otro lado, los municipios más económicos son: Ciempozuelos con 1.541 euros/m2, San Martín de la Vega con 1.721 euros/m2 y Mejorada del Campo con 1.747 euros/m2.

Distritos de Madrid

El precio medio de la vivienda de segunda mano sube en los 21 distritos con variación interanual analizados por Fotocasa. Los incrementos interanuales de la vivienda superiores al 10% son: Retiro (35,4%), Hortaleza (22,7%), Fuencarral - El Pardo (22,0%), Arganzuela (21,8%), Vicálvaro (21,3%), Chamberí (20,5%), Barrio de Salamanca (20,1%), Moncloa - Aravaca (19,4%), Carabanchel (18,7%), Ciudad Lineal (17,9%), Chamartín (16,8%), Barajas (15,0%), San Blas (14,7%) y Latina (12,4%).

El orden de los distritos por encima de los 5.000 euros es: Barrio de Salamanca con 9.965 euros/m2, Chamberí con 8.201 euros/m2, Retiro con 8.065 euros/m2, Centro con 7.179 euros/m2, Chamartín con 7.096 euros/m2, Moncloa – Aravaca con 6.391euros/m2, Arganzuela con 5.448 euros/m2, Hortaleza con 5.331 euros/m2, Fuencarral - El Pardo con 5.239 euros/m2 y Tetuán con 5.226 euros/m2.

Por otro lado, los distritos con el precio de la vivienda más económico son Villaverde con 2.254 euros/m2, Puente de Vallecas con 2.554 euros/m2 y Usera con 2.686 euros/m2.