Madrid confirma San Isidro y La Almudena en el calendario de festivos para 2026

El pleno del Ayuntamiento de Madrid ha aprobado este martes que el 15 de mayo, viernes, San Isidro Labrador, y el 9 de noviembre, lunes, Nuestra Señora de La Almudena, sean fiestas locales.

La propuesta de la Alcaldía ha salido por unanimidad y sin debate durante el pleno del Consistorio celebrado este martes en el Palacio de Cibeles.

Con esta aprobación el Ayuntamiento suma dos festivos para la ciudad, además de los que aprobó el Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid para el calendario del año que viene, que contará con un total de 14 días festivos, de los que dos serán locales y los 12 restantes, marcados por la Administración autonómica.

De entre los festivos habituales, hay dos que caerán en domingo pero se trasladarán al lunes, manteniéndose así la festividad: serán el Día de Todos los Santos (festivo el lunes 2 de noviembre) y el Día de la Constitución (festivo el lunes 7 de diciembre).

Por otro lado, hay dos festivos que caerán el sábado: el Día de la Comunidad de Madrid (2 de mayo) y la festividad de la Asunción de la Virgen (15 de agosto).