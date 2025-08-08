Madrid: la A-3, cortada tras un accidente de tráfico que dejó dos heridos

Un accidente de tráfico en el que se han visto involucrados al menos tres vehículos obligó a cortar al tráfico la A-3 en sentido salida a su paso por Moratalaz, ha informado una portavoz de Emergencias Madrid a Europa Press.

Hasta el lugar del siniestro, ocurrido en torno a las 17:30 horas a la altura del kilómetro 6, se han desplazado sanitarios del Samur Protección Civil para atender a dos personas heridas, una de carácter leve y otra que presentaba traumatismo craneoencefálico leve, aunque fue trasladada a un centro hospitalario como potencialmente grave por mecanismo lesional.

Ayer, en el lugar del siniestro se encontraban trabajando Bomberos del Ayuntamiento de Madrid, agentes de la Guardia Civil y sanitarios del Samur.

Además, la Dirección General de Tráfico (DGT) ha informado a Ep de que, debido a las retenciones que ha generado el accidente, se ha habilitado un desvío por la vía de servicio para descongestionar el tráfico en la zona, que ya generaba tres kilómetros de atasco.