Madrid descarta homenajes al "Lenin español", Largo Caballero, tras recolocar su placa en Chamberí

La vicealcaldesa de Madrid, Inma Sanz, ha confirmado que, tras la reinstalación de la placa de Largo Caballero, no se realizará ningún homenaje al que ha denominado "Lenin español".

Tras las criticas de la izquierda, por no llevar a cabo ningún acto al reimplantar la placa, Sanz ha asegurado este viernes que no se va a "vanagloriar de una persona que se jactaba de ser el Lenin español, que no creía en la democracia ni en la libertad, y que hacía llamamientos a la violencia para conseguir fines políticos".

"Hemos cumplido la sentencia en tiempo y forma y por lo tanto este Ayuntamiento, como es serio, acata las normas y las sentencias", ha recordado la dirigente, antes de criticar que la resolución judicial esté condicionada por lo que considera una ley de memoria "profundamente sectaria y sesgada".

"No creemos que sea ningún referente de nada", ha concluido.