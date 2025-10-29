Sucesos
Madrid: detenido un conductor borracho, en hora punta, que iba chocando con los coches por la A-42 y M-40
Fue seguido por un guardia civil fuera de servicio y contra el que arremetió en varias ocasiones para sacarle de la calzada
La Guardia Civil ha detenido al conductor de un turismo cuando conducía de forma temeraria en estado de embriaguez y bajo la influencia de sustancias estupefacientes por las carreteras A-42 y M-40, en dirección entrada a Madrid, donde colisionó con varios vehículos a su paso en plena hora punta.
Guardias Civiles de la Agrupación de Tráfico, pertenecientes al Sector de Tráfico de Madrid, detuvieron a este conductor en la mañana del 27 de octubre de 2025, después de ser perseguido por un compañero que se encontraba fuera de servicio y se dirigía a su lugar de trabajo en su motocicleta, según ha informado este miércoles la Guardia Civil en una nota de prensa.
Los hechos se produjeron sobre las 6:40 horas cuando el conductor de un turismo condujo de forma errática y agresiva, zigzagueando entre los usuarios de la vía, poniendo en grave peligro sus vidas, por la carretera A-42, a la altura del kilómetro 9 sentido decreciente, donde colisionó contra un vehículo.
Acto seguido huyó acto del lugar del accidente con la misma conducción temeraria y usando los arcenes, para incorporarse posteriormente a la M-40 donde provocó dos accidentes más.
Desde el kilómetro 9 de la carretera A-42 el conductor ebrio fue seguido de cerca por un guardia civil fuera de servicio, que se dirigía a su lugar de trabajo en su motocicleta particular y contra el que el autor de los hechos intentó arremeter en varias ocasiones para conseguir su precipitación a la calzada.
Gracias a esta intervención pudo finalmente procederse a la detención del conductor como presunto autor de un supuesto delito de conducción temeraria y otro de conducción bajo los efectos de bebidas alcohólicas y sustancias psicotrópicas.
✕
Accede a tu cuenta para comentar