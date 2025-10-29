Madrid: detenido un conductor borracho, en hora punta, que iba chocando con los coches por la A-42 y M-40

La Guardia Civil ha detenido al conductor de un turismo cuando conducía de forma temeraria en estado de embriaguez y bajo la influencia de sustancias estupefacientes por las carreteras A-42 y M-40, en dirección entrada a Madrid, donde colisionó con varios vehículos a su paso en plena hora punta.

Guardias Civiles de la Agrupación de Tráfico, pertenecientes al Sector de Tráfico de Madrid, detuvieron a este conductor en la mañana del 27 de octubre de 2025, después de ser perseguido por un compañero que se encontraba fuera de servicio y se dirigía a su lugar de trabajo en su motocicleta, según ha informado este miércoles la Guardia Civil en una nota de prensa.

Los hechos se produjeron sobre las 6:40 horas cuando el conductor de un turismo condujo de forma errática y agresiva, zigzagueando entre los usuarios de la vía, poniendo en grave peligro sus vidas, por la carretera A-42, a la altura del kilómetro 9 sentido decreciente, donde colisionó contra un vehículo.

Acto seguido huyó acto del lugar del accidente con la misma conducción temeraria y usando los arcenes, para incorporarse posteriormente a la M-40 donde provocó dos accidentes más.

Desde el kilómetro 9 de la carretera A-42 el conductor ebrio fue seguido de cerca por un guardia civil fuera de servicio, que se dirigía a su lugar de trabajo en su motocicleta particular y contra el que el autor de los hechos intentó arremeter en varias ocasiones para conseguir su precipitación a la calzada.

Gracias a esta intervención pudo finalmente procederse a la detención del conductor como presunto autor de un supuesto delito de conducción temeraria y otro de conducción bajo los efectos de bebidas alcohólicas y sustancias psicotrópicas.