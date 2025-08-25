Madrid escuchará a los vecinos sobre el protocolo de parques, pero insiste en la seguridad

El delegado de Políticas Sociales, Familia e Igualdad, José Fernández, ha señalado que el Ayuntamiento de Madrid "escuchará" la propuesta vecinal de modificar el protocolo de cierre de parques en verano, pero ha insistido en que la prioridad es la seguridad. En declaraciones a los medios desde un acto en el Parque de Atracciones, Fernández ha insistido en valorar y estudiar esta opción "como cualquier iniciativa que se plantea por parte de los ciudadanos", aunque ha puntualizado que el 80% de las caídas de ramas se producen en alerta roja.

Estas palabras llegan después de que la Asociación Vecinal Retiro Norte haya logrado situar en primer lugar del portal Decide Madrid una propuesta que reclama la revisión de los protocolos de cierre de parques en temporada estival, al considerar que los cierres "prolongados y frecuentes" provocan perjuicios a la ciudadanía. El delegado ha recordado que fue en el mandato de Manuela Carmena cuando se adoptó el protocolo "por razones técnicas" y ha insistido en que "serán los profesionales quienes determinen cuándo y de qué manera hay que hacerlo".

"Yo creo que como cualquier iniciativa que se plantea por parte de los ciudadanos hay que estudiarla, hay que valorarla, pero yo creo que hay que hacer una profunda reflexión respecto a ello", ha subrayado Fernández. En este sentido, ha afirmado que el Consistorio "escuchará la petición de los vecinos", pero ha subrayado que la prioridad será siempre garantizar la seguridad. "Será la respuesta más adecuada, aunque tenga un coste político, porque lo importante es velar por la seguridad de los madrileños", ha concluido.