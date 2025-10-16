Madrid: ya está aquí el otoño pasado por agua

Un giro radical en el tiempo de las últimas semanas. La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé para hoy jueves chubascos ocasionales y dispersos durante las horas centrales del día, así como temperaturas máximas en ligero descenso en toda la región.

Según el pronóstico de la Aemet, habrá intervalos nubosos, con predominio de nubes medias y altas, y no se descarta alguna bruma o niebla aislada de madrugada en el extremo sureste.

También podrá darse algún chubasco ocasional y disperso, acompañado de tormenta, durante las horas centrales, más probable e intenso en el tercio occidental de la Comunidad de Madrid.

En cuanto a las temperaturas, las mínimas no experimentarán cambios, aunque habrá un ligero ascenso algo más acusado en la Vega de Aranjuez. Las máximas tendrán un ligero descenso.

Los termómetros oscilarán entre los 13ºC y los 24ºC en Madrid; los 12ºC y 25ºC en Alcalá de Henares; los 11ºC y los 26ºC en Aranjuez; los 13ºC y los 23ºC en Collado Villalba; los 14ºC y los 25ºC en Getafe y 14ºC y los 24ºC en Navalcarnero.

Un cambio de temperaturas que vendrá aparejado con chubascos que serán más intensos la próxima semana, aunque el domingo los cielos ya anunciarán un otoño pasado por agua en la región.