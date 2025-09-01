Madrid: estos son los tres días de septiembre en los que serán gratis los autobuses de la EMT

El Ayuntamiento de Madrid ha puesto en marcha este lunes, coincidiendo con la recuperación de los niveles habituales de tráfico por la vuelta al trabajo, planes de movilidad por las obras que contemplan desde la gratuidad del servicio de autobús de la EMT durante tres jornadas, hasta el refuerzo y recuperación de varias líneas y el incremento de la vigilancia y control de incidencias.

En concreto, coincidirán en el tiempo las obras de soterramiento de más de 3,2 kilómetros de la A-5, desde la avenida de Portugal hasta la avenida de Padre Piquer, para dar vida al Paseo Verde del Suroeste, el cubrimiento de la M-30 para erigir Parque Ventas, que generará un nuevo espacio de zonas verdes entre los distritos de Salamanca y Ciudad Lineal, y el soterramiento de 675 metros del paseo de la Castellana, a su paso por las Cinco Torres.

La envergadura de estas tres grandes obras, coincidiendo además con la recuperación de los niveles habituales de tráfico en la ciudad, conllevará afecciones a la movilidad a la movilidad que han llevado al Consistorio a adoptar un plan de medidas que contribuyan a mitigar el impacto en el arranque del curso laboral y escolar.

Así, entre otras medidas, se reforzarán y recuperarán líneas de autobús de la Empresa Municipal de Transportes (EMT). A nivel general, los servicios de autobús y bicimad serán gratuitos los próximos días 1, 8 y 9 de septiembre, coincidiendo con el inicio del curso escolar.

Además, habrá un despliegue extraordinario de personal del Servicio de Atención al Cliente para informar en puntos de concentración de usuarios de transporte público como intercambiadores, servicios especiales de EMT y otros puntos conflictivos o afectados por las obras.

Con motivo de las obras para soterrar la A-5, se ha mejorado el intercambio modal de Cuatro Vientos con la instalación de nuevas marquesinas refugio y se incorporará personal de EMT para información al viajero.

En cuanto a las obras para construir Parque Castellana, un nuevo espacio de más de 70.000 metros cuadrados que rematará el principal eje de la ciudad y será la puerta al futuro Madrid Nuevo Norte, se reforzarán 11 líneas que prestan servicio por Castellana Norte (66, 67, 124, 134, 135, 173, 174, 175, 176, 178 y 179). Un refuerzo que también se dará en Conde de Casal (líneas 63 y E4).

Respecto a los trabajos por obras de Metro, se recuperarán los itinerarios en cinco líneas de EMT que estaban afectadas por los cortes de paseo de las Delicias --la línea 8, la 27, 47, 55 y 247-- por los trabajos de prolongación de la Línea 11 y se pondrá en marcha el nuevo servicio especial sustitutorio de la Línea 6 en el arco oeste, entre Moncloa y Méndez Álvaro.

Este servicio especial incluye tanto el servicio de 'búhos' como una lanzadera entre Cuatro Caminos y Moncloa (sin pasar por Ciudad Universitaria).

Además, según han apuntado desde el Ayuntamiento, habrá un seguimiento especial de los servicios especiales de EMT desde el Centro de Control, y de los posibles puntos conflictivos de la ciudad, y se realizará patrullaje y vigilancia de carriles bus por medio del SACE (Servicio de Atención al Control de Estacionamiento) en zonas conflictivas para el tráfico.

Movilidad

Desde el Ayuntamiento han apuntado también que el Centro de Gestión de Movilidad (CGM) mantendrá una vigilancia "especial" y "constante" de la situación en las zonas de las grandes obras, prestando especial atención a cualquier incidencia que pudiera producirse tomando las medidas oportunas para minimizar su impacto.

También habrá un refuerzo de Policía Municipal para la gestión del tráfico en puntos conflictivos y el cuerpo de Agentes de Movilidad priorizará la vigilancia y gestión de la movilidad en las grandes obras de interior de M-30. En caso de detectarse posibilidades de mejora, lo comunicarán para su evaluación y en su caso implementación.

Desde los servicios de regulación de la circulación se actualizará de forma constante la información en los principales navegadores web (Google, Waze) y se introducirán los cambios en las ocupaciones derivados de los avances en la ejecución de las obras. También se informará en tiempo real del estado del tráfico y recomendaciones en los paneles de mensajería variables.

Vía pública

De forma paralela, las ocupaciones de carriles de circulación o de cortes completos de calles cercanas a las grandes obras y que no necesiten una ocupación estable (podas, mudanzas y asfaltado, entre otros) únicamente se autorizarán en horario nocturno o diurno fuera de las horas punta de tráfico de la zona.

Además, los eventos de la ciudad que tengan impacto en las zonas afectadas por las obras serán reevaluados para determinar si es posible un cambio de ubicación.

Los servicios de Zonas Verdes programarán y escalonarán las labores de poda y arboricultura que requieran corte de carril, así como la poda de setos, arbustos y plantaciones de arbustos que requiera ocupación de vía en las zonas afectadas por las obras. También se tendrá en cuenta para las plantaciones de árboles que comienzan en noviembre.

Respecto a los servicios de limpieza, se adaptarán los horarios para evitar las horas punta de tráfico.

En cualquier caso, desde el Ayuntamiento de la capital se recomienda utilizar el transporte público para realizar desplazamientos por la ciudad y se recuerda que también se puede hacer uso de los siete aparcamientos disuasorios que tiene la capital en sus entradas con 6.023 plazas para vehículos.

En concreto, se trata de los aparcamientos de la avenida de Portugal, con 435 plazas; el del Recuerdo (902 plazas); el Metropolitano (3.027); Fuente de la Mora (419); Pitis (496); Aviación Española (379), el situado en el Centro Comercial Islazul (224).

Finalmente, la Dirección General de Comunicación puso ya en marcha el pasado 25 de agosto la campaña de comunicación "Mientras Madrid se transforma, adapta tu ruta", que remite a Madrid.es, donde se ha creado un módulo fijo en la parte superior para que los ciudadanos estén informados de las principales afecciones a la movilidad por estas tres grandes obras y puedan adaptar su ruta. La campaña se ha difundido en mobiliario urbano y marquesinas, en radio, redes sociales y Spotify