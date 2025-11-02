Madrid financia 324 plazas destinadas a adultos con autismo

La Comunidad de Madrid va a invertir 9,7 millones de euros con el fin de garantizar el mantenimiento de 324 plazas destinadas a personas adultas con trastorno del espectro autista (TEA), durante el periodo comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2026.

De los 9,7 millones, el Consejo de Gobierno ha aprobado en su reunión de este miércoles 8,4 millones de euros para un total de 242 plazas, mientras que las 82 restantes, con una inversión de 1,3 millones de euros, no requieren la ratificación de este órgano, ha detallado el Gobierno autonómico en un comunicado.

Estos recursos de la red pública quieren ofrecer a sus usuarios una atención "integral" y "personalizada", apoyo para el desarrollo de sus rutinas diarias y tratamientos específicos de fisioterapia, logopedia, terapia ocupacional y psicosocial, además de prestaciones complementarias de transporte y comedor.

Las primeras plazas estarán distribuidas entre centros de día y residencias ubicados en distintos municipios de la región. En Madrid capital se incluyen los recursos Aleph Tea en el distrito de Fuencarral-El Pardo, San Alfonso en Usera, Carmen Sevilla I en Ciudad Lineal, Aucavi en Hortaleza, Cepri La Peineta y Pauta en el distrito de San Blas-Canillejas, y Ademo en Moratalaz.

También forman parte del acuerdo el Centro de Adultos Autistas Nuevo Horizonte ubicado en Las Rozas de Madrid, la Residencia María Isabel Bayonas-Ramib de San Sebastián de los Reyes, la de las Hermanas Hospitalarias de Arroyomolinos y los Hogares Terapéuticos Nuevo Horizonte, también, en Las Rozas.

Por otra parte, las otras 82 estarán repartidas en centros y pisos tutelados de Usera, Ciudad Lineal, Moratalaz y San Blas-Canillejas, en la capital, y de Coslada, San Sebastián de los Reyes y Las Rozas de Madrid.

Otras inversiones

El Gobierno regional ha aprobado también el nuevo Acuerdo Marco para los próximos cuatro años, destinado a la atención de personas con discapacidad intelectual con una inversión de 267,5 millones de euros, lo que supone un incremento del 31% respecto al anterior.

Asimismo, la Comunidad de Madrid ha aumentado un 68% las plazas de atención social para personas con autismo en los tres últimos años y han pasado de 189 a 324.