Madrid financia a la Universidad Carlos III para investigar sobre IA

Una necesidad urgente que está en boca de todo. Y ante la que es necesario reaccionar e impulsar la investigación. De ahí que el Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid ha aprobado una inversión de cerca de medio millón de euros a la Universidad Carlos III de Madrid (UC3M) para mejorar la investigación e impulsar la innovación en Inteligencia Artificial (IA).

Así lo ha explicado el consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local, Miguel Ángel García Martín, en rueda de prensa posterior en la Real Casa de Correos, sede del Gobierno regional, donde se ha dado el visto bueno a un convenio con este centro público para apoyar al nodo ELLIS (Laboratorio Europeo de IA) y las actividades de una Unidad ELLIS en la región hasta 2027.

La Unidad ELLIS tiene la misión de aunar el trabajo que llevan a cabo los grupos de investigación en aprendizaje automático dentro de las seis universidades públicas madrileñas, bajo la coordinación de la Carlos III de Madrid. Sus principales objetivos son atraer científicos, crear proyectos, realizar formación y establecer puentes entre academia e industria.

La inversión de 450.000 euros del Ejecutivo regional será utilizada para sufragar equipamiento, material, viajes y otros gastos derivados de la actividad de este laboratorio europeo dedicado a la ciencia fundamental, la técnica y el impacto social de este tipo de desarrollos. De esta manera, la Comunidad de Madrid podrá convertirse en referencia en Inteligencia Artificial en el sur de Europa e Hispanoamérica.

Esta iniciativa de la Consejería de Educación, Ciencia y Universidades busca fomentar una actividad económica y social basada en el conocimiento que acerque las universidades y organismos públicos de investigación a las necesidades de la sociedad y las empresas. También para el debate sobre las oportunidades y riesgos que genera la progresiva y veloz incorporación de la tecnología.

La Unidad ELLIS de la región está integrada en la Red ELLIS, iniciativa paneuropea fundada en 2018 con el objetivo de situar a Europa como líder en investigación de excelencia en IA.