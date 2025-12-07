Madrid gana su séptimo Oscar consecutivo del turismo de reuniones y supera a Las Vegas

Madrid vuelve a situarse en lo más alto del turismo de reuniones. La capital ha sido reconocida como mejor destino del mundo para congresos y turismo de reuniones en la 32ª edición de los World Travel Awards, unos galardones considerados los “Oscar” del sector turístico. En la gala celebrada anoche en el centro de convenciones Exhibition World de Baréin, la concejal delegada de Turismo del Ayuntamiento de Madrid, Almudena Maíllo, fue la encargada de recoger el premio.

Este reconocimiento -el séptimo consecutivo- no solo consolida el prestigio internacional de la ciudad, sino que la convierte en el destino que más veces ha ganado esta categoría desde su creación en 2013. Hasta ahora, el liderazgo histórico lo ostentaba Las Vegas, con seis galardones. Madrid supera así a competidores de primer nivel como Singapur, París, Dubái, Las Vegas, Sídney, Seúl o Río de Janeiro, ciudades con una fuerte industria congresual y una elevada capacidad de atracción de eventos profesionales.

La capital llega a este triunfo global tras haber sido elegida, hace apenas unas semanas, mejor destino europeo de reuniones y congresos en la edición regional de los premios, un reconocimiento que obtiene por octavo año consecutivo. Todo ello reafirma la fortaleza del modelo madrileño en un sector que avanza de manera acelerada y que se ha convertido en una pieza estratégica para la economía urbana.

“Madrid está de enhorabuena”, celebró Maíllo tras recoger el galardón. “Recibirlo por séptimo año consecutivo es un hito sin precedentes y un motivo de orgullo para toda la ciudad. Nunca antes un destino había logrado esta distinción durante tantos años seguidos. Además, lo concede la propia industria, lo que multiplica su valor”.

El posicionamiento internacional de Madrid viene avalado también por estudios sectoriales. El informe AMEX GBT Forecast 2026 sitúa a la ciudad como el segundo destino más interesante de Europa para los organizadores de eventos, por detrás únicamente de Londres. Esta tendencia responde a la calidad de sus infraestructuras, su conectividad, su planta hotelera y su apuesta por la sostenibilidad.

Uno de los pilares del éxito es la labor del Madrid Convention Bureau (MCB), el organismo especializado en turismo de reuniones del Ayuntamiento. A través de él se articula una estrecha colaboración público-privada que involucra a 240 empresas de todos los ámbitos: hoteles, agencias de eventos, transporte, espacios singulares o proveedores especializados.

Este modelo no solo ha permitido profesionalizar el sector, sino también ampliar su impacto en la ciudad. El turismo de negocios, según recordó Maíllo, genera más de 5.500 millones de euros entre impacto directo e indirecto. “Estamos ante un sector clave para la economía madrileña y este premio nos anima a seguir apostando por un modelo que genera empleo, actividad y proyección internacional”, añadió.

Madrid prevé cerrar 2025 con cifras similares a las de 2024, cuando la ciudad registró 54.700 reuniones y 2,58 millones de participantes. Solo este año, el MCB ha llevado a cabo 70 acciones de promoción en ferias, viajes de familiarización y eventos profesionales, además de apoyar la celebración de 187 congresos y 31 eventos corporativos.

De cara a 2026, el plan de acción pondrá el foco en los mercados de Latinoamérica, Norteamérica y Europa, con una estrategia que combinará acciones en origen y en Madrid. La captación de congresos y eventos se orientará a sectores estratégicos como la ciberseguridad, las finanzas tecnológicas, la salud y el big data, con la sostenibilidad como eje transversal.