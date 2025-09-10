Madrid es para la gente que lleva viviendo allí toda su vida: "No me termino de acostumbrar"

Mencía Gemi, también conocida como @mencigemi en la plataforma TikTok, es una joven influencer española que está vinculada tres provincias diferentes, tanto Valladolid, como Segovia y Madrid. Además, también es miembro del cast de Disney World de Estados Unidos, como así informa en la biografía de su perfil. En cuanto a la tipología de sus contenidos, se pueden ver publicaciones que tienen que ver con temas como las reflexiones personales, las situaciones, o bien cotidianas, o bien randoms de la vida, o la exposición de sus experiencias y pensamientos personales.

Sobre este último aspecto ha destacado una de sus publicaciones, ya que ha revelado que ella tiene una 'unpopular opinion' (en español opinión impopular) sobre la capital de España. Nada más comenzar con su testimonio, se puede observar cómo la tiktoker se enfoca a sí misma sentenciando lo siguiente: "Odio Madrid". A Mencía no le gusta Madrid, y reitera esa idea unas cuantas veces. La principal razón de su antipatía es que, cuando va, no se siente cómoda con el ambiente.

"Madrid es para la gente que lleva viviendo ahí toda su vida"

"No me gusta Madrid. Es que no. No me gusta. Madrid es para la gente que lleva viviendo ahí toda su vida", anuncia. En su caso concreto, menciona que ha ido una infinidad de veces allí y que no se termina "de acostumbrar al rollo de Madrid". De hecho, una vez se baja del tren cuando llega a la capital, "ya cojo el estrés madrileño". Como acaba de mencionar en estos preciosos instantes, en la ciudad existe "un estrés que hay que achacarlo a los madrileños".

Según sus propias palabras, en Madrid todas las personas "vamos como borregos. Bajas del tren y es pa pa pa pa", dando a entender que, una vez llegas, ya tienes que hacer un montón de cosas. En cuanto al metro, Mencía explica que también pasa lo mismo ya que, una vez te bajas, la gente ya está "pim pam, coge esto y coge lo otro". Por ello, la gente como ella que "vas igual una vez al mes, estás un poco como perdido".

"En Madrid todos vais cual sardinas"

Otro de los agobios al que hace mención durante su testimonio es el miedo a ser robado en la ciudad. Explica que cuando acudes a un lugar muy masificado de la ciudad, se debe ir con extrema vigilancia para que no ocurra nada extraño. Apunta a la Gran Vía, lugar en el que tienes que ir "con el bolso muy bien cogido para que no te robe". Es como que se siente una angustia constante por el que "te terminas dando la vuelta diciendo: me has intentado robar", razona.

El exceso de transeúntes por las calles también lo tilda como otro fastidio que se da en Madrid. Expresa que es muy común darse golpes con la gente porque "todos vais cual sardinas". En este sentido, achaca a la idea de que las aceras deberían tener las mismas normas que una carretera por la que circulan vehículos. Deberían cumplir el siguiente funcionamiento: "Una de ida y otra de vuelta, porque es horrible". Finalmente, este testimonio concluye de la misma manera que ha empezado: "Odio Madrid".

"El estrés os da a los que no sois de aquí"

Ya lo anunció al principio de la publicación. "Unpopular opinion, odio Madrid". El apartado de los comentarios también ha ofrecido su veredicto, donde más de 360 personas han ofrecido cuál es su opinión. Lo cierto es que hay muchos que no están de acuerdo con Mencía, pero también han destacados las palabras de quienes han secundado sus palabras. Por ello, a continuación se va a presentar un listado con los comentarios más destacados del vídeo: