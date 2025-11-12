Madrid habilita la electrolinera pública más grande de la capital en Vicálvaro

El Ayuntamiento de Madrid habilita la electrolinera pública más grande de la ciudad en Vicálvaro. El delegado de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad, Borja Carabante, la ha inaugurado esta mañana, acompañado por el concejal del distrito, Ángel Ramos, y responsables de Acciona Energía, concesionaria de la infraestructura.

La nueva instalación de recarga rápida de vehículos eléctricos de la calle Pirotecnia, 47, cuenta con 32 puntos de recarga: cinco son de 200 kW, diez de 100 kW, ocho de 60 kW y nueve de 22kW. Cinco plazas son aptas para camiones ligeros y furgonetas de gran tamaño, 27 para turismos, cuatro de ellas adaptadas para personas con movilidad reducida, y también hay una estación para el intercambio de baterías extraíbles en formato trolley de vehículos eléctricos Silence.

La estación utiliza energía 100 % renovable certificada en todas las recargas. Además, Acciona Energía ha instalado un conjunto de marquesinas con placas solares con una potencia de 150,42kWp, capaces de generar cerca de 200.000kWh al año y evitar la emisión de más de 54 toneladas de CO2. Esta energía fotovoltaica contribuye directamente a las recargas de los vehículos y garantiza la autosuficiencia energética del edificio de servicios, que ofrece a los usuarios una zona de descanso equipada con máquinas de venta automática y aseos.

Como han comprobado los responsables municipales, el conjunto destaca por su diseño modular, cuenta con una pérgola principal de madera reciclable que proporciona sombra y resguardo y con mobiliario urbano fabricado mediante impresión 3D.

La electrolinera de Pirotecnia contempla una ampliación para 2028 que incluirá 24 nuevas plazas, hasta llegar a un total de 56 puntos de recarga pública. De esta forma, Vicálvaro dispondrá de la estación de recarga más amplia y versátil de Madrid, contribuyendo a los objetivos del Plan de Movilidad Urbana Sostenible y la Estrategia de Sostenibilidad Ambiental Madrid 360 para la reducción de emisiones contaminantes.