Madrid: los hospitales Severo Ochoa y La Paz se alían para reforzar la cirugía plástica

Los hospitales públicos Severo Ochoa, de Leganés, y La Paz, de Madrid, han puesto en marcha una alianza para mejorar la atención en Cirugía Plástica, Estética y Reparadora con el objetivo de reducir derivaciones externas, agilizar tiempos de espera y facilitar la accesibilidad de los pacientes.

Esta colaboración permitirá que el complejo sanitario de Leganés incorpore esta especialidad en su cartera asistencial, contando con el respaldo de La Paz para los procedimientos más complejos, según ha informado la Comunidad de Madrid.

En Ginecología y Obstetricia, esta coordinación ya hace posible que las mujeres con cáncer de mama puedan someterse a reconstrucción mamaria en el Severo Ochoa, sin necesidad de ser trasladadas a otro centro, lo que permite completar todo el tratamiento en su hospital de referencia.

Las intervenciones reconstructivas se programan ahora de forma conjunta entre los servicios de Ginecología y Cirugía Plástica, y se han habilitado consultas compartidas para ofrecer en una sola visita tanto la información del tratamiento oncológico como las opciones de reconstrucción. Los casos más complicados se derivan automáticamente a La Paz mediante circuitos diseñados para evitar desplazamientos innecesarios y recortar los plazos de atención.

Además, se han creado canales de comunicación directa, protocolos de derivación interna y circuitos de interconsulta en coordinación con otras especialidades como Dermatología y Venereología, Traumatología y Cirugía Ortopédica, Otorrinolaringología o Cirugía General y Digestiva.

Según el Ejecutivo regional, esta alianza pretende agilizar procesos diagnósticos y terapéuticos, reforzar la coordinación entre equipos y garantizar que cada paciente sea atendido por los profesionales más adecuados a sus necesidades.