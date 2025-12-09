Madrid instala un millón de contadores inteligentes de agua

La Comunidad de Madrid ha alcanzado este mes el millón de contadores de agua con servicio de telelectura integrado. Se trata de un hito en la estrategia de digitalización de Canal de Isabel II y un paso clave hacia su objetivo de cerrar 2026 con el 100% de los equipos conectados: 1,6 millones de contadores inteligentes repartidos por toda la región. Una iniciativa que trata de conseguir una gestión más eficiente. Sobre todo ahora con los episodios de sequía y el cambio climático.

Estos nuevos dispositivos registran de forma automática el consumo de agua cada hora y envían los datos una vez al día mediante conectividad NB-IoT, una tecnología específica de Internet de las cosas diseñada para comunicaciones de bajo consumo y gran alcance. Frente a la lectura tradicional cada dos meses, el salto es enorme: la telelectura multiplica por 1.460 la información disponible sobre los hábitos de consumo en los hogares madrileños y reduce de forma drástica el tiempo de reacción ante cualquier anomalía en la instalación.

La instalación y conexión de estos contadores inteligentes no tiene coste para el usuario. Canal de Isabel II asume la implantación de los equipos, mientras que los abonados solo tienen que darse de alta en la Oficina Virtual para consultar sus consumos con todo detalle. Desde ese espacio digital pueden ver cómo evoluciona el gasto por horas, días o meses, compararlo con periodos anteriores y configurar alertas personalizadas. La Consejería de Medio Ambiente, Agricultura e Interior, cree que este acceso a información más precisa suele traducirse en una mayor conciencia hídrica. «Al visualizar de manera clara cuánto se consume y en qué franjas horarias se dispara el gasto, muchos hogares ajustan rutinas, corrigen despilfarros y adoptan medidas de ahorro». La digitalización se trataría también de un recurso pedagógico para el consumidor. El impacto del sistema empieza a verse en las cifras.

En los últimos dos años y medio, el análisis automatizado de los datos de telelectura ha permitido lanzar avisos a más de 84.000 clientes cuyos patrones de consumo resultaban anómalos. Detrás de esos picos suele haber fugas ocultas en la instalación o un uso indebido del agua. Los avisos han derivado en más de 75.000 reparaciones realizadas, lo que se ha traducido en un ahorro equivalente al 3% del consumo total de Madrid.