Sanidad
Madrid lanza un proyecto pionero en España: hacer más claro el lenguaje de los documentos médicos
Se han rediseñado hojas de citación, formularios de consentimiento e instrucciones de preparación de colonoscopias
La Comunidad de Madrid ha iniciado un proyecto pionero en España para hacer más comprensibles los documentos médicos. Esta iniciativa, en la que han participado pacientes y profesionales sanitarios y de comunicación del Hospital público Gregorio Marañón de la capital, consiste en nuevos modelos que incorporan un lenguaje más claro, sencillo y un mejor diseño visual.
El objetivo es reforzar la capacidad de los usuarios para tomar decisiones con una información adecuada y optimizar su experiencia en la sanidad pública madrileña. La experiencia piloto ha comenzado en el Servicio de Aparato Digestivo del Gregorio Marañón, y ha consistido en la revisión de las comunicaciones escritas, claves en el recorrido asistencial de los enfermos.
En concreto, el complejo ha rediseñado las hojas de citación de consulta y de pruebas diagnósticas; los formularios de consentimiento, y las instrucciones para la preparación de una colonoscopia. Estos materiales, que pueden contener tecnicismos y estructuras complejas, han sido simplificados y adaptados para que resulten fáciles de entender por sus destinatarios.
La Comunidad de Madrid ampliará esta medida a más informaciones escritas que reciben los pacientes, así como a otros hospitales públicos de la región. Este tipo de iniciativas como éstas suponen una solución concreta y medible para atender una demanda real de la sociedad. Según un estudio de la Federación Europea de Dolor, el 47% de la población tiene un nivel limitado de alfabetización en materia de salud. Mañana, 13 de octubre se celebra el Día Internacional del Lenguaje Claro.
