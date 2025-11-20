Madrid: nuevo desvío de tráfico en la A-5, a la altura del paseo de Yébenes

Desde primera hora de mañana viernes, 21 de noviembre, habrá un nuevo cambio temporal en el trazado de la A-5 para continuar con las obras de soterramiento. El Consistorio pone en servicio un nuevo desvío de tráfico en dirección Madrid, desplazando el tronco de la autovía a la altura del paseo de Yébenes, concretamente a lo largo de 300 metros, desde el P.K. 5+200 al P.K. 5+600. Esta nueva afección se debe a la necesidad de continuar avanzando con los trabajos de excavación y estructura del futuro túnel.

El nuevo trazado provisional modificará parcialmente la forma de acceder y circular entre las calles del entorno. Los vehículos podrán entrar a la A-5 tanto por la calle de San Manuel como por la de los Yébenes. La conexión rodada entre la Colonia de Nuestra Señora de Lourdes y el barrio de Lucero se mantiene mediante el recorrido bajo la estructura.

Para garantizar la continuidad de la movilidad local y la seguridad vial durante la ejecución de las obras ha sido necesario implantar un giro a la izquierda que permitirá la incorporación desde la calle de Yébenes a la A-5 en sentido Badajoz, así como la adaptación de la regulación semafórica en el cruce principal (calle de Yébenes-San Manuel-A5).

El paso inferior mixto de Yébenes permanecerá abierto al tráfico rodado durante toda esta fase, garantizando la continuidad de la circulación en ambos sentidos, mientras que el tráfico peatonal se verá restringido por motivos de seguridad al iniciarse los trabajos bajo la estructura existente.

Alternativas peatonales

Debido al cierre del paso inferior al movimiento peatonal se recomiendan las siguientes alternativas:

Paso peatonal situado en la avenida del Padre Piquer y pasarela del Anillo Verde Ciclista para la conectividad de los barrios de Aluche y Campamento.

Paso peatonal inteligente a la altura de la calle de Villagarcía y paso peatonal de Alto de Extremadura para los movimientos entre los barrios de Lucero y Batán.

El servicio especial de autobuses SE3 de EMT Madrid, la línea circular gratuita que conecta los barrios de Batán y Lucero, continúa en funcionamiento para reforzar la movilidad en la zona.