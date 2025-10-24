Madrid: Patrimonio Nacional celebra el Día de las Bibliotecas con visitas a la Real Biblioteca del Palacio Real

Patrimonio Nacional celebra el Día de las Bibliotecas, que se conmemora cada 24 de octubre, con visitas guiadas a la Real Biblioteca del Palacio Real de Madrid, este viernes, según ha informado la institución. Desde 1997 se recuerda la destrucción de la Biblioteca de Sarajevo durante la guerra de los Balcanes en 1992 por lo que esta fecha busca tomar conciencia de la importancia de estas instituciones para el fomento de la lectura y la preservación del patrimonio cultural. A través de una serie de visitas guiadas, que se realizarán en grupos de 15 personas y durarán 50 minutos, el público asistente podrá conocer la historia de la Real Biblioteca y también el trabajo diario que allí se desarrolla, ya que su acceso está habitualmente limitado al ámbito profesional e investigador. Concebida como un Gabinete de Bellas Artes, la Real Biblioteca ha reunido a lo largo de su historia diferentes tipos de materiales y colecciones. Así, en este espacio han coexistido instrumentos musicales, medallas y monedas, utensilios de dibujo y aparatos empleados para la investigación científica y matemática, junto con manuscritos, impresos, mapas, dibujos, grabados y partituras de música.