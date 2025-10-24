Madrid, premiada por octavo año consecutivo, como mejor destino europeo de congresos

La capital ha vuelto a ser premiada por octavo año consecutivo como mejor destino europeo de reuniones y congresos en la 32ª edición de los premios World Travel Awards Europa, ha informado el Ayuntamiento de Madrid en un comunicado.

Madrid ha sido premiada con el Europe's Leading Meetings & Conference Destination 2025, mejor destino europeo de reuniones y congresos, en la 32ª edición de los World Travel Awards Europa, que se celebró anoche en Cerdeña (Italia). La capital lleva ocho años consecutivos logrando este reconocimiento en los prestigiosos premios internacionales que distinguen la excelencia de la industria turística a nivel mundial desde 1993.

Junto a la capital estaban nominadas otras nueve ciudades europeas muy bien posicionadas en este ámbito, como París, Londres, Viena o Berlín. La concejala delegada de Turismo, Almudena Maíllo, ha señalado que "este premio confirma el liderazgo de Madrid en la industria de reuniones y congresos y nos posiciona como un destino con valor añadido".

Para Maíllo, detrás de este reconocimiento "hay un trabajo bien hecho por parte del sector y una confianza real en Madrid por parte de quienes deciden dónde celebrar sus encuentros", afirmando que "se seguirá trabajando con Madrid Convention Bureau y con el sector para consolidar esta trayectoria y atraer congresos que generen un impacto positivo para la capital".

Tras el premio logrado a nivel europeo, Madrid puede volver a proclamarse como mejor destino de reuniones y congresos del mundo. Un galardón que lleva obteniendo desde 2019 y que lograría por séptimo año consecutivo.

Las votaciones están abiertas hasta este domingo, 26 de octubre. El resultado se conocerá el próximo 6 de diciembre en Baréin, ciudad donde se celebrará la gala mundial de los World Travel Awards. A ella concurrirán ganadores y finalistas de las convocatorias de Europa, Oriente Medio, Asia, Latinoamérica, África e Indico y Norteamérica y Caribe.