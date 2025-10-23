Madrid reconoce la aportación a la capital de 20 empresas y profesionales extranjeros

El Ayuntamiento de Madrid ha reconocido la aportación al desarrollo económico de la capital de 20 profesionales y empresas de capital extranjero asentadas en la ciudad.

Durante el acto de reconocimiento celebrado en el auditorio de CentroCentro, en el Palacio de Cibeles, la delegada de Economía, Innovación y Hacienda, Engracia Hidalgo, ha agradecido "la confianza sostenida de los inversores y empresarios internacionales en la ciudad".

En concreto, a día de hoy, más de 12.000 corporaciones foráneas procedentes de un centenar de países operan en Madrid, que lidera la inversión extranjera en España, generando casi 693.000 empleos en la Comunidad de Madrid relacionados con este apartado, según ha apuntado el Ayuntamiento en base a las estadísticas del año 2023.

En su intervención, Hidalgo ha subrayado también "la capacidad de Madrid para ofrecer estabilidad y oportunidades de desarrollo laboral y vital a los talentos más innovadores del mundo". Una capacidad de atracción de talento humano que contribuye a que la ciudad, según sus palabras, "sea cada día más abierta, innovadora, cosmopolita y competitiva".

En esta ocasión, se ha reconocido a diez empresas por su aportación a la innovación y el emprendimiento y por su compromiso con la capital, así como a diez profesionales que han destacado por su liderazgo y por su contribución a la proyección de Madrid en el mundo.

Homenajeados

En el apartado empresarial, se ha rendido homenaje a grandes firmas que han elegido Madrid como sede de sus hubs y que generan miles de empleos de calidad en la ciudad como la multinacional química Basf; la compañía de ingeniería y tecnología Bosch; la consultora tecnológica CGI; la institución financiera ING; la empresa cosmética L'Oréal o la firma farmacéutica y biotecnológica Moderna.

También han recibido su reconocimiento la empresa de software OneTrust, la compañía tecnológica Siemens, la plataforma de innovación y colaboración The Social Hub, y la consultora nativa digital UST.

En cuanto a los profesionales condecorados, se ha reconocido a Antonio Azzato, del mundo del arte urbano y promotor de Meninas Madrid Gallery; Natalia Bayona, por su papel en ONU Turismo; Margaret Chen y Estela Li, por tender puentes empresariales y de innovación entre China y España; Iris Córdoba, al frente del Global Sports Innovation Center; Helen Cunningham, por fortalecer la presencia global de Amadeus desde Madrid; o el inversionista colombiano Omar González.

Sébastien Guigues, por su parte, ha sido reconocido por su promoción de la movilidad sostenible al frente de Renault; Juliana Naranjo Pereira, por promover la llegada de inversión y talento internacional; y Tony Noel, por su contribución al posicionamiento de Madrid como hub de inversión y por su trabajo en el barómetro de la inversión británica en España.

Los galardones han sido entregados por la delegada Engracia Hidalgo y por el presidente de la Confederación Empresarial de Madrid-CEOE (CEIM), Miguel Garrido, en un acto que ha contado con la interpretación de diversas piezas de música clásica de la mano de la Orquesta Sinfónica Camerata Musicalis, como El divertimento en Re, de Mozart; la Suite Española, del compositor Dimitri Shostakóvich; Música nocturna de las calles de Madrid, de Boccherini; o el primer movimiento de Capriol Suite, de Warlock.

En 2024, Madrid recibió 26.305 millones de euros en inversión extranjera, según el Registro de Inversiones Exteriores. Una cifra que, en palabras de Hidalgo, "marca el segundo mejor dato histórico desde 1993". "Madrid se consolida así como una de las principales capitales europeas para invertir, innovar y crecer. Un dinamismo que refleja la confianza sostenida de los inversores internacionales y la capacidad de nuestra región para ofrecer estabilidad, talento y oportunidades" ha concluido la delegada.