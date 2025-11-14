Salud pública
Madrid, reconocida por su excelencia en los Premios New Medical Economics 2025
El hospital Gregorio Marañón ha recibido la acreditación internacional Joint Commission, por su proyecto de hospitalización a domicilio, el primer centro en Europa en obtenerla por su calidad clínica
La Sanidad pública de la Comunidad de Madrid ha sido reconocida de nuevo por su excelencia en los prestigiosos premios de la revista New Medical Economics, que cada año distinguen los méritos de instituciones y profesionales en el ámbito sanitario. Así, el Hospital Gregorio Marañón ha recibido el de mejor política de RSC/Calidad por su modelo de hospitalización a domicilio; el Hospital Fundación Alcorcón, con la mejor labor de humanización sanitaria por su proyecto de atención al paciente crítico más allá de la UCI, mientras que la mejor iniciativa de transformación asistencial ha sido para el Virgen de la Poveda (Villa del Prado) por su reorganización siendo un centro de media estancia.
La consejera de Sanidad, Fátima Matute, ha participado en el acto de entrega de los galardones en el Hospital Clínico San Carlos. En el caso de la Fundación Alcorcón, ha resaltado su estrategia de humanización para reducir las secuelas en los pacientes, haciendo que la medicina se vea desde un punto de vista más cercano. Sobre el Gregorio Marañón, se ha referido a la acreditación internacional Joint Commission por su proyecto de hospitalización a domicilio, el primer centro en Europa en obtenerla por su calidad clínica. Por último, ha destacado la reorganización asistencial del Hospital Virgen de la Poveda, que ha permitido una mayor especialización de sus profesionales y, con ello, una mejor atención centrada en la persona.
