Madrid supera los 3.500 voluntarios de Protección Civil

La Comunidad de Madrid ha superado los 3.500 voluntarios de Protección Civil tras incorporar 191 nuevos efectivos que formarán parte de 62 agrupaciones municipales. El director de la Agencia de Seguridad y Emergencias Madrid 112 (ASEM112), Pedro Antonio Ruiz, ha entregado hoy los diplomas acreditativos a los nuevos miembros, tras haber completado las 100 horas del curso de formación básica, que se ha realizado en el Instituto de Formación Integral en Seguridad y Emergencias (IFISE).

Protección Civil Comunidad de Madrid

En este centro regional, considerado como uno de los mejores de Europa y un referente internacional en la materia, han adquirido también los conocimientos necesarios a través de clases lectivas, tanto teóricas como prácticas. Se han formado en primeros auxilios, regulación del tráfico, legislación, conducción de vehículos de emergencias, comunicaciones, refuerzo en incendios, incidentes con múltiples víctimas, apoyo psicosocial o logística.

Las materias las han impartido profesionales de la Comunidad de Madrid, como responsables de Protección Civil, bomberos, trabajadores del Centro de Emergencias Madrid 112, del Servicio de Urgencia Médica autonómico (SUMMA 112) y policías locales.

En la actualidad, la región cuenta con un total de 113 agrupaciones de voluntarios de Protección Civil, que disponen de personal formado y preparado para colaborar con el resto de servicios de emergencia y seguridad en el momento en el que sea necesario. Se circunscriben al ámbito municipal y, en mancomunidades, al supramunicipal.

Entre sus funciones se encuentra el apoyo en intervenciones al resto de servicios de emergencia y seguridad; y la elaboración, implantación y mantenimiento de la operatividad de los planes de protección civil. También, la participación en dispositivos preventivos, actos con gran afluencia de público y en los que pueda existir peligro para las personas, así como el estudio de los riesgos o la realización de campañas de divulgación en esta materia.

Diez nuevos jefes

Además de los nuevos ingresos, hoy han recibido su certificación como jefe de agrupación diez agentes, que han promocionado a esta categoría tras completar un curso de 85 horas semipresenciales. Entre sus funciones más destacadas se encuentra la coordinación de voluntarios.

En este caso, los contenidos impartidos son más avanzados, como legislación estatal, autonómica y local, estructuras de mando, procedimientos de intervención, autoprotección y logística en situaciones de riesgo. Los docentes han sido responsables de otras agrupaciones municipales, personal de la Dirección General de Protección Civil de la Comunidad de Madrid y miembros del gabinete de comunicación de la ASEM 112.