Madrid: temperaturas en descenso a la espera del veranillo de San Miguel

El otoño entra en Madrid paso a paso. La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé para este miércoles que sigan descendiendo ligeramente las temperaturas mínimas en la Comunidad de Madrid, que caerán por debajo de los 10 grados centígrados.

El cielo estará poco nuboso con intervalos de nubes altas, y el viento soplará de flojo a moderado del noreste de madrugada, que irá suavizándose a lo largo de la mañana y tendiendo a variable al final del día.

Respecto a las temperaturas máximas seguirán siendo suaves y sin cambios, por debajo de los 23 grados.

Los termómetros oscilarán entre los 9ºC y los 21ºC en Madrid; los 5ºC y 23ºC en Alcalá de Henares; los 8ºC y los 23ºC en Aranjuez; los 5ºC y los 21ºC en Collado Villalba; los 10ºC y los 22ºC en Getafe y 9ºC y los 22ºC en Navalcarnero.

Las temperaturas, con todo, no superarán los próximos días los 25 grados en la región, aunque las mínimas crecerán hasta los 13 grados. Todo en jornadas en las que la nubosidad será protagonista.

Ahora muchos ponen sus ojos en el veranillo de San Miguel, un fenómeno que suele coincidir con la última semana de septiembre, puede adelantarse o prolongarse hasta los primeros días de octubre. En algunos años apenas se percibe durante un par de jornadas; en otros, se mantiene más de una semana.