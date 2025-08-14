Una madrileña corre por el barrio más pijo de Madrid y se sorprende: "Nos han llamado ordinarias"

Madrid es la ciudad con más población de España, con cerca de 3,6 millones de habitantes en 2025. Consolidado como una urbe que combina el alto poder adquisitivo con la clase media, la diversidad es una de las características más simbólicas de la capital. Para muchos jóvenes, la calidad de vida en Madrid se mide tanto en oportunidades laborales como en la posibilidad de disfrutar de una vida social rica y variada, aunque no siempre al alcance de todos.

Barrios como Salamanca, con calles como Serrano, concentran boutiques de lujo, restaurantes exclusivos y una elevada renta per cápita, mientras que otras zonas presentan precios más asequibles y una vida cotidiana más accesible para la mayoría. En este contexto, las redes sociales se han convertido en una herramientas para explorar estas diferencias. Recientemente, un video de TikTok se viralizó por ironizar la vida en uno de los barrios más exclusivos de la capital, y ya tiene más de un millón de visualizaciones.

Hacer deporte en el barrio más adinerado

En un reciente video viral en TikTok, la comediante madrileña Isabel Rey Hernández (@isabelreyh) decidió ponerse las zapatillas y salir a correr por el exclusivo Barrio de Salamanca, más concretamente por la emblemática calle Serrano. El objetivo no era hacer deporte, sino mostrar los diferentes estereotipos que rodean a esta zona de la ciudad. "Solo digo que es uno de los barrios más fijos de Madrid. Estamos corriendo en el barrio de Serrano de Madrid. Y vamos a correr 7 kilómetros", comienza diciendo.

Tras varios minutos corriendo, la actriz y comediante empieza a soltar frases que las sitúa fuera de lugar, como: "No hemos visto a nadie correr por aquí, está todo el mundo de compras" o "Suerte que vamos con la Superchonic". También, describe un poco la vida de lujo, exagerándolo con detalles como: "En el primer kilómetro solo he olido a Chanel. En el segundo kilómetro nos han dicho muchas cosas en plan... ¡Ordinarias!".

Incluso al final, con el agotamiento sintiéndose en el cuerpo, Isabel Rey lo convierte en un auténtico chiste. "Me duele la tripa. Será del kebab que cené anoche", comenta. Aunque juega con clichés y exageraciones, es importante subrayar que se trata de una parodia humorística que no pretende retratar fielmente la realidad del barrio ni de sus vecinos. Por eso, termina diciendo que "Este ha sido el primer capítulo. Comentar el próximo que queráis que vayamos, será más movidito".

Las cómicas reacciones ante las clases sociales en Madrid

El vídeo ya ha superado las 1,5 millones de visualizaciones y roza los 3.000 comentarios, lo que demuestra el alcance que puede tener un contenido humorístico cuando toca temas sociales y controvertidos. El vídeo, que ha sido una parodia del original que muestra cómo es correr por un barrio "chungo" de Barcelona, ya ha superado las expectativas de los usuarios.

"Si os da un golpe de calor no pidáis agua en Chanel o Louis Vuitton o Prada, qué vais a tener que pedir un préstamo para pagar la botella de agua", comenta un usuario de TikTok reaccionando de forma irónica. Al final, el debate generado por este vídeo pone de manifiesto cómo la ciudad sigue marcada por la disparidad económica y social.