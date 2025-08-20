Los madrileños lo tienen claro: estos son los mejores bares y discotecas para ligar en Madrid

Madrid es una ciudad que nunca duerme y donde salir se convierte en toda una experiencia para el que la vive. Dependiendo del tipo de ambiente que busquemos, la capital ofrece alternativas para todos los gustos: desde terrazas tranquilas para un vermú relajado hasta discotecas donde bailar hasta la hora de cierre. Cada uno tiene su propia estética y su propio público, por eso saber elegir puede marcar la diferencia entre una noche más o menos memorable.

Sin embargo, en un vídeo en TikTok se ha puesto en duda el conocimiento de los madrileños sobre la vida nocturna en la capital. A raíz de una serie de preguntas, unos madrileños han desvelado sus rincones favoritos para cada tipo de plan, y entre todas las recomendaciones, lo que más ha interesado a los usuarios ha sido algo muy concreto: "¿Cuál es el bar de guapos, guapas, guapes para ir a ligar?"

Chachá The Club

Ubicado en Lavapiés y fundado por Laura Vandall y Edgar Candel Kerri, se ha convertido en un referente de la vida nocturna madrileña. Con música en vivo y sesiones de DJ que combinan lo clásico y lo alternativo, el local atrae a una clientela diversa, ideal para quienes buscan iniciar conversaciones sin tapujos. Abre los viernes de medianoche a las seis de la mañana, con entrada de 15 euros antes de la 1:30 h con copa incluida, y acceso posterior sin consumición. Cada noche en Chachá es un espectáculo visual y sonoro, que puedes descubrir a través de su Instagram (@chachatheclub).

Club Malasaña

En pleno corazón de Malasaña, Club Malasaña destaca por su ambiente alternativo y programación musical ecléctica. Sus paredes con música en directo se convierte en una opción perfecta para quienes buscan socializar de manera natural. Abre miércoles y jueves de 23:00 a 5:30, y viernes y sábado de medianoche a seis de la mañana, con precios variables según el evento. Su perfil de Instagram (@club_malasana) mantiene a sus seguidores informados sobre cada noche.

Chinchín Coctelería

Chinchín Coctelería ofrece un ambiente íntimo y sofisticado mientras te tomas uno de sus cócteles creativos. Ubicado en Malasaña, abre de martes a domingo de 20:00 a 3:00 h, con con cócteles desde 12 euros y un menú degustación a 35 euros. A través de sus redes sociales (@chinchincocteleria) se puede ver al ambiente y la carta de bebidas para una gran noche madrileña.

Lucky Dragon

Entre luces neón y decoración oriental, Lucky Dragon combina exotismo y diversión para crear un espacio único. Con tapas desde cinco euros y cócteles a partir de diez, los jueves a sábado de 19:00 a 3:00 h siempre está lleno de personas.

La Discoteca

Ir a La Discoteca es sinónimo de fiesta constante. Con una pista de baile y un ambiente único, se convierte en el lugar correcto para salir en Madrid. Abre miércoles y jueves de medianoche a 5:00 h, y viernes y sábado hasta las 6:00 h. Tienen cócteles desde 10 euros o entrada con consumición desde 20 euros.

La Estrella

La Estrella combina gastronomía de calidad con un ambiente relajado y elegante, ideal para quienes prefieren iniciar conversaciones entre tapas y cócteles. Abre martes a jueves de 19:00 a 1:30, y viernes y sábado hasta las 2:00, con precios de cócteles desde 12 euros y tapas desde cinco.

El Internacional

Inspirado en los clubs de Nueva York, El Internacional ofrece una atmósfera sofisticada y tropical con música en vivo que anima cada encuentro. Abre miércoles a sábado de 22:00 a 5:30/6:00, con cócteles desde 12 euros y tapas desde seis.