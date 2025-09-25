Los madrileños no tienen respeto por la gente que va paseando en la calle: "Apártate a un lado, por favor"

María Bamel, también conocida como @mariabamel en la red social TikTok, es una joven creadora de contenido de origen gaditano que en la actualidad está residiendo en la Comunidad de Madrid. En cuanto a la tipología de los vídeos que comparte, se pueden observar temas que están relacionados con el mundo de la ropa y los complementos, el cuidado facial o con algún tipo de testimonio de carácter más personal.

Haciendo un análisis a todo su perfil, una de las publicaciones que ha interesado bastante a sus seguidores es aquella en el que ha tratado cómo es el comportamiento de las personas mientras caminan por calles muy saturadas por el tránsito. Es cierto que esta reflexión se ha realizado centrando el foco en el lugar en el que ahora reside, pero en la descripción del vídeo también alude estas explicaciones "a otras ciudades grandes".

"Cuando vas caminando, te cruzas con dos personas que se chocan entre ellas y contra ti"

Nada más comenzar con su veredicto, se puede observar cómo ella misma se está grabando mientras pasea por las calles madrileñas. "Hay una cosa que me llama muchísimo la atención desde que vivo aquí y es el poco respeto que tiene la gente con respecto a las demás personas andando por la calle", inicia. Es tan sorprendente todo esto que anuncia que hasta le hace "alucinar". Posteriormente a estas declaraciones, ofrece un muy breve contexto sobre cuál es su situación allí:

"Yo soy de Cádiz y llevo aquí viviendo casi cinco años", aborda mientras que al instante ofrece su perspectiva en relación a lo que es dar un paseo en las ubicaciones madrileñas que más saturación poblacional tienen. "Cuando vas caminando por la calle, a lo mejor te cruzas con dos personas y casi se van chocando entre ellas y contra ti", manifiesta.

"El individualismo es la moda más famosa de todo Madrid"

En este tipo de situaciones, María considera que, por respeto, lo correcto sería dejar pasar a la persona con la que te encuentres. "O sea, apártate a un ladito, es que no lo entiendo", reclama. Parece ser que las calles no son el único lugar en el que se presentan este tipo de complejidades, ya que señaliza que en el transporte público son igual de habituales estos casos.

"El metro por las mañanas... eso ya es... bueno, prefiero ni hablar", proclama. La realidad es que todo el mundo tiene mucha prisa en las ciudad tan grandes, y ejemplo de ello es Madrid. "Hay tantas cosas que hacer... pero el siempre está el individualismo circulando por las calles", continúa. De hecho, y en un tono un tanto humorístico, relaciona esta práctica como el deporte o "la moda más famosa de todo Madrid".

"En Madrid no te abren una puerta para mostrar educación"

Barriendo hacia la que ha sido su casa durante toda su vida, María expone una gran diferencia que hay entre Cádiz y Madrid. "Ejemplo tonto. Allí (Cádiz), lo normal es que, si notas que alguien viene detrás de ti y tú entras en un sitio y estás abriendo la puerta, te esperas a que la otra persona que está al lado pase con la puerta sujeta", expone. Esto es algo que los españoles hacen mucho. Es un pequeño gesto que puede demostrar mucha educación. Sin embargo, esta gaditana asegura que en Madrid es algo que no pasa o, por lo menos, ella jamás lo ha visto.

Por último, relaciona esta situación con el tráfico y hace una pequeña reflexión. "Sé que esto sí que es algo que en el tráfico pasa, aunque eso ya es otro tema. Pero es que entre personas circulando por las calles me parece como más sorprendente todavía", razona. Tras estas declaraciones, el vídeo llega a su fin.