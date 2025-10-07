Manero Marqués de Cubas: donde la gastronomía marida con el arte

La mente de Carlos Bosch nunca para. El empresario y CEO de los restaurantes Manero siempre busca cómo hacer de sus templos gastronómicos un lugar en el que las artes se fusionen en el corazón de sus restaurantes dando forma a una experiencia única, digna de visitar y revisitar. Ahora, el alicantino ha dado un paso más y, en su nueva joya de la corona ubicada en la calle Marqués de Cubas de Madrid, ha decidido rediseñar un espacio único en el que la música, el arte y el buen comer se aúnan para hacer de una velada en Manero algo excepcional.

El renombrado artista internacional Domingo Zapata, denominado por la crítica y medios como The New York Post como “el nuevo Andy Warhol”, ha intervenido en una de las salas más icónicas de Bar Manero de Marqués de Cubas, la cual pueden disfrutar tanto clientes como visitantes.

Esta “locura artística espontánea”, como la define el propio Bosch, ha dado como resultado una delicia de sala donde Zapata ha dejado su sello en cada uno de los cuadros que empapelan este espacio, donde, precisamente, se ubica también el karaoke “secreto” de Manero, uno de sus reservados privados más sonados. Así, al salón de Carlos III y al de Julio Iglesias (así como a la barra más informal del local), se une ahora esta sala gastroartística inédita en Madrid.

“Kiss me like you miss me”

Zapata comenzó a trabajar sobre las superficies del espacio creando una serie, interviniendo las reproducciones de Turner, el legendario “pintor de la luz” británico, que decoraban el lugar. La elección no fue casual: Turner representa para Zapata la libertad de capturar momentos luminosos y emocionales, exactamente lo que él estaba experimentando.

Utilizando los característicos cielos dorados, naranjas y ocres “turnerianos” como base, Zapata ha superpuesto su lenguaje visual contemporáneo: dibujos lineales estilizados, textos personales e íntimos y referencias pop. Los mensajes que aparecen en las obras reflejan tanto la intimidad del momento como la cultura contemporánea: “I love karaoke withyou”, “Kiss me likeyou miss me”, “Send me flowers”, “Love kills”, “Pablo love” o “Zapata isinnocent”.

Con esta iniciativa, Manero se posiciona más allá de su concepto inicial de gastronomía de lujo. Sube unos cuantos escalones más para posicionarse como el place to be del entretenimiento deluxe y sede de una pinacoteca que no ha hecho más que comenzar.

La barra Campari del restaurante Cedida

Y aún hay más: los amantes de los cócteles pueden encontrar aquí su particular Edén, pues acaban de sellar una alianza con la icónica marca italiana Campari para redefinir el panorama de la coctelería premium. “Esta colaboración trasciende el concepto tradicional de partnership. Estamos creando una nueva categoría de experiencia que combina la herencia italiana de Campari con la visión innovadora de Manero”, explica Carlos Bosch, quien ya piensa en cuál será el siguiente paso para seguir construyendo un sello gastronómico de referencia en el panorama patrio.