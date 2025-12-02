Martes de chubascos, frío y nieve en Madrid

Un "invierno" de lluvias y nieve se deja ver en la región este martes. La previsión de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) en la Comunidad de Madrid para este martes apunta a brumas y nieblas, más abundantes de madrugada, y a precipitaciones durante la mañana.

Las temperaturas máximas sufrirán un ligero descenso, más acusado en la Sierra, mientras que las mínimas experimentarán un ascenso. Además, la cota de nieve se encontrará en torno a los 1.200 metros. Por su parte, el viento será flojo con variables, tendiendo a suroeste desde el mediodía.

Los termómetros oscilarán entre los 2ºC y los 10ºC en Madrid; los 1ºC y 10ºC en Alcalá de Henares; los 1ºC y los 10ºC en Aranjuez; los 1ºC y los 9ºC en Collado Villalba; los 2ºC y los 10ºC en Getafe y 2ºC y los 10ºC en Navalcarnero.

Y es que, en esta jornada, habrá temperaturas frías, con mínimas entre 1 y 2 grados centígrados, y heladas y nieve en la sierra, pudiendo acumular 5 centímetros en 24 horas en zonas más altas.

Según el pronóstico de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), las temperaturas máximas descenderán ligeramente y se situarán entre los 9 y 10 ºC, y aunque las mínimas subirán de forma leve con respeto a la jornada anterior de valores bajo cero, seguirán siendo frías de 1 y 2 ºC.

La Aemet ha activado el aviso amarillo por nieve en la sierra entre las 2:00 y las 14:00 horas y de 21:00 a 00:00 horas, por acumulaciones de nieve de 5 centímetros en 24 horas a partir de 1.400 metros.