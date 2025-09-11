Más Madrid "calienta" la Vuelta Ciclista y el Ayuntamiento estudia respuestas judiciales

La escalada de tensión ante la etapa final de la Vuelta Ciclista a España da un paso más. Más Madrid ha desplegado este jueves en sus balcones del Edificio de Grupos Municipales una bandera de Palestina y dos pancartas para sumarse a las "muestras de solidaridad" con el pueblo palestino y criticar la declaraciones que realizó el alcalde, José Luis Martínez-Almeida, en el Pleno del Estado de la Ciudad, donde aseguró que "no hay genocidio" en Gaza.

La primera pancarta reza "Sí, es un genocidio", mientras que la segunda dice "Stop al genocidio en Gaza, Palestina libre'. Ambas lucirán este fin de semana, coincidiendo con la llegada a la capital de la Vuelta Ciclista a España, evento al que no acudirá ningún cargo de la formación. "Creemos que es intolerable que el alcalde haya amenazado con reprimir las protestas pacíficas que están teniendo lugar, que forman parte del derecho constitucional y a la libertad de expresión y a la libertad de manifestación que miles de ciudadanos están teniendo en toda España y que sin duda van a tener también en Madrid ante los horrores que está llevando a cabo el Estado genocida de Israel con el bombardeo de hospitales o escuelas", afirmó el portavoz en funciones de Más Madrid en el Ayuntamiento, Eduardo Rubiño, ante los medios de comunicación.

Preguntada al respecto, la vicealcaldesa, Inma Sanz, durante la rueda de prensa posterior a la Junta de Gobierno, ha avanzado que el Pleno del Ayuntamiento de Madrid, con Borja Fanjul a la cabeza, está estudiando jurídicamente la acción de Más Madrid. "No me parece un camino adecuado abrir esa espita porque se podrían poner muchas pancartas, de muchos tipos, si se hiciera por parte de todos los grupos municipales" se posicionó la también delegada de Seguridad y Emergencias.

Sanz se ha mostrado "muy contundente" exigiendo a los grupos municipales "responsabilidad ante lo que pueda ocurrir el domingo en la ciudad de Madrid porque cualquier protesta pacífica es legítima en una democracia, se esté de acuerdo o no con ella, pero algunos llamamientos que se están haciendo prácticamente antisistema por parte de algunos miembros de partidos que forman parte del Gobierno de España son muy peligrosos".

"Vamos a exigir responsabilidades y hacemos un llamamiento a que se pueda celebrar de la mejor manera posible pero algunos llamamientos que se están haciendo por parte de concejales de este Ayuntamiento no son responsables", ha manifestado.