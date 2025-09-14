Más Madrid usa la Vuelta para retratar a Ayuso como aliada de Netanyahu

La última etapa de la Vuelta Ciclista se ha convertido en mucho más que el final de una competición deportiva: ha sido una cita escogida por Más Madrid, principal partido de la oposición en la región, para proyectar su ofensiva política contra Isabel Díaz Ayuso. La Puerta del Sol se ha encontrado hoy con una pancarta en blanco y negro con un mensaje imposible de ignorar: “Sí, es un genocidio. Palestina libre”. Y, detrás de esa pancarta, la estrategia calculada de su portavoz, Manuela Bergerot, que desde hace días viene utilizando todos los escenarios a su alcance para cargar contra la presidenta madrileña y retratarla como cómplice del Gobierno de Netanyahu.

En realidad, fue la continuación natural de lo que ocurrió esta misma semana en la Asamblea de Madrid, donde el Debate del Estado de la Región arrancó con un golpe de efecto: Bergerot subió a la tribuna y mostró la fotografía de Hind Rajab, la niña palestina de cinco años asesinada en Gaza. “No son solo un número”, advirtió entonces, “son vidas, y usted ha decidido mirar hacia otro lado”.

El mismo guion se ha repetido hoy sobre el asfalto en la Puerta del Sol. “Hoy vamos a ver cómo Madrid se llena de dignidad para pedir paz y libertad para el pueblo palestino, por el fin del genocidio que está cometiendo Israel”, proclamó Bergerot, situando a la capital como estandarte internacional de la protesta. Y después puso el foco sobre Ayuso: “La Comunidad de Madrid se ha convertido en la portavoz de Netanyahu en España. Pero afortunadamente, Madrid es mejor que Ayuso”, dijo.

Bergerot activa así una estrategia de política teatralizada. Primero fue la foto en el hemiciclo de la Cámara de Vallecas; hoy la pancarta en Sol y, en ambos casos, con un mismo objetivo: colocar a Ayuso en el centro de la polémica global, asociándola al “negacionismo del genocidio”.

La portavoz de Más Madrid también respondió a las amenazas de la presidenta madrileña de emprender acciones legales contra quienes se manifestaban durante la Vuelta: “Si la señora Ayuso quiere multar a todos los madrileños que salimos a la calle, que empiece a pensar en subir los impuestos a los más ricos, porque va a necesitar mucho presupuesto para silenciarnos. Y no lo va a conseguir. Viva Palestina libre”.