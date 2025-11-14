"Mayrit", la tuneladora de la L11 de Metro, ya está en Madrid

Las infraestructuras en Madrid van, paso a paso, cumpliendo sus plazos. La tuneladora Mayrit que excavará la línea 11 de metro entre Plaza Elíptica y Conde de Casal ya está en Madrid tras un largo viaje de miles de kilómetros. Sus piezas, que tuvieron que ser desmontadas para su traslado desde Alemania por mar, se ensamblarán durante dos meses en Carabanchel, junto a la estación de Comillas.

La tuneladora, de 98 metros de longitud y de 1.500 toneladas de peso, está considerada un prodigio de la ingeniería y está previsto que empiece a excavar el túnel a principios del próximo año. Mayrit permitirá multiplicar por siete el ritmo tradicional, excavando 15 metros por día.

Se ha construido durante 20 meses en Alemania, ha viajado por el río Rhin rumbo a España hasta el puerto de Rotterdam. Desde allí en barco hacia Santander y luego por carretera hacia la capital de España, donde ha llegado su cabeza de corte en la madrugada de este viernes. Su misión será horadar seis kilómetros de túnel subterráneo entre plaza Elíptica y Conde de Casal para la ampliación de la línea 11.