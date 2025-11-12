¿El "mea culpa" de Reyes Maroto tendrá consecuencias? Una rectificación que llega tarde

Ha tardado, pero ha llegado. ¿Y ahora qué? La portavoz del Grupo Municipal Socialista, Reyes Maroto, ha insistido ante el juez que "no quiso acusar a nadie de asesinato" en sus declaraciones sobre la gestión de las residencias durante la pandemia, en clara alusión a Isabel Díaz Ayuso.

Maroto fue citada a declarar este martes por un presunto delito de calumnias con publicidad tras haber dicho que hubo "personas mayores asesinadas" en las residencias de Madrid durante la pandemia como consecuencia de "la no derivación a los hospitales en nuestra Comunidad, fruto de un protocolo de la vergüenza que tiene la firma del Gobierno regional".

Así, según han apuntado fuentes cercanas a la socialista, Maroto ha insistido que sus declaraciones del 13 de marzo de 2025 se refieren "expresamente" a la gestión del Gobierno de la Comunidad de Madrid, en su condición de portavoz municipal del PSOE y en un ámbito "estrictamente político".

El Juzgado de Instrucción 13 de Madrid admitió a trámite la querella que interpuso la Comunidad de Madrid contra Maroto al considerar que no se retractó de unas declaraciones sobre la gestión de las residencias durante la pandemia en el acto de conciliación que se celebró en junio.

En este sentido, las mismas fuentes han señalado que sus afirmaciones tampoco iban dirigidas a "atentar" contra la dignidad personal de la presidenta autonómica, Isabel Díaz Ayuso, sino más bien a criticar su gestión al frente del Gobierno regional, excluyendo así "la esfera personal privada".

Igualmente, han apuntado que Maroto ha reiterado ante el juez que sus declaraciones a la prensa "fueron aclaradas" mediante un comunicado, "remitido a los medios el 14 de marzo de 2025" y "ampliamente recogidas" por la opinión pública.

Almeida

Por su parte, el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha exigido a la portavoz socialista en el Ayuntamiento, Reyes Maroto, "que pida perdón sin peros" por llamar 'asesinos' al PP en la gestión de las residencias durante la primera ola de la Covid y le ha recomendado que haga "examen de conciencia".

Maroto tiene que declarar este martes ante un juzgado tras la querella presentada contra ella por el Gobierno de la Comunidad de Madrid después de declarar en una intervención ante periodistas que "fueron 7.291 las personas mayores asesinadas en las residencias".

"Espero que pida perdón de manera expresa y de manera tajante, sin peros. Llamó asesinos al Partido Popular en Madrid y no hay excusa alguna para haber hecho esa calumnia", ha reclamado Almeida desde la Plaza Mayor.

El regidor ha acusado a la socialista de haber traído a la ciudad de Madrid y al Pleno de Cibeles "la crispación, el enfrentamiento y el odio". "Hemos vivido espectáculos que nunca vivimos en la legislatura anterior y la única diferencia se llama Reyes Maroto porque es la única portavoz que no estaba en la legislatura anterior", ha señalado.