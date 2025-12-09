Mensaje de Madrid a Mónica García: "Su Estatuto Marco contra los médicos no saldrá adelante"

Las espadas están en alto. Los intentos de Mónica García por sacar adelante un Estatuto Marco contra los médicos se ha topado con el rechazo total de este colectivo sanitario. Frente a ello, en en plena huelga de facultativos de cuatro días, la consejera de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Fátima Matute, ha asegurado este martes que el nuevo Estatuto Marco de los profesionales del Sistema Nacional de Salud (SNS) propuesto por el Ministerio de Sanidad no saldrá adelante, ya que, a su juicio, no se aprobará en el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (CISNS).

"Aunque diga (Mónica García) que lo va a llevar al Congreso de los Diputados, que sepáis que no se va a aprobar, desde luego en el Consejo Interterritorial", ha señalado Matute durante un desayuno socio-sanitario organizado por Europa Press este martes, al tiempo que ha indicado que el documento tampoco contará con el apoyo de los socios de Gobierno.

Por ello, Matute ha querido mandar un mensaje tranquilidad a los profesionales sanitarios y ha afirmado que los consejeros, independiente de la comunidad autónoma, tienen "claro lo que hay que hacer".

En este contexto, Matute ha lamentado la huelga de médicos de cuatro días que comienza este martes y ha subrayado que el Estatuto Marco ha conseguido unir a todos los profesionales sanitarios independientemente del color político: "Por ser lesivo y regresivo", ha añadido. Para la consejera, el nuevo Estatuto Marco se ha elaborado de una forma "absolutamente intransigente" por la ministra de Sanidad, Mónica García, quien, a su juicio, "manosea" la sanidad para "sacar tajada política".

"La asistencia a la huelga va a provocar que aumenten las listas de espera de todos los hospitales de España, precisamente por eso, por una gestión ineficiente", ha augurado Matute.

Respecto a la reuniones que se han llevado para elaborar el nuevo Estatuto Marco, Matute ha asegurado que Mónica García miente cuando dice que ha habido 60 encuentros: "No sé si contarán las de otras legislaturas, desde luego no se ha contado con los técnicos de las comunidades autónomas", ha apuntado.

"El Ministerio está sacado cosas de cajones para hacer que está trabajando el Estatuto Marco. Lo que se ha hecho es comentarlo con algunos sindicatos pero no con todos. Después de eso se ha sacado el debate a la calle y se han enfrentado categorías", ha indicado.

Por último, Matute ha recalcado que el Ministerio no ha contado con las CCAA para redactar el nuevo texto: "Hemos pedido que sea jurídicamente técnicamente y económicamente viable y lo que ocurre es que no se ha hablado ni con Función Pública ni con el Ministerio de Hacienda, que tiene que dar financiación", ha matizado.