Un mercadillo navideño británico en pleno centro de Madrid

La Iglesia Saint George’s Church traerá la tradición de la Navidad británica a Madrid durante un día. Así, la esencia festiva de los países británicos se concentrará en el Mercadillo Navideño Británico que en diciembre ocupará la parroquia situada en la esquina de Núñez de Balboa con Hermosilla en el Barrio de Salamanca.

El mercadillo reúne numerosos puestos distribuidos por el patio, jardín y hall de esta iglesia, el rastrillo contará con los principales artículos con los que cuenta el tradicional mercadillo navideño británico, como son los adornos, las manualidades, los bombones de chocolate y comida inglesa típica de estas fiestas.

También se podrá catar el "mulled wine", o lo que es lo mismo, el vino caliente con especias, que aunque suene raro, sienta de maravilla para entrar en calor. Esto se podrá acompañar por un sandwich de pavo o unas "mince pies" y tartas artesanas, características de la repostería inglesa. Generalmente, estos irresistibles dulces de Navidad se venden en pocas horas por lo que se recomienda llegar temprano.

Además de los numerosos puestos, el mercadillo contará con un espacio especial bajo la sombra de su higuera centenaria, donde los asistentes podrán participar en una divertida tómbola con premios atractivos. Esta higuera, que lleva más de 200 años dando fruto cada temporada, simboliza fortaleza, perseverancia y determinación. Durante el evento, los visitantes podrán escribir un deseo y colgarlo de una de sus ramas, sumándose a esta tradición simbólica.

